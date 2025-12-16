iOS 26.3 Beta 1 新增 iPhone 至 Android 的數據轉移工具及通知轉發功能

雖然 iOS 26.2 只發佈了幾天，但 Apple 已開始向支援的設備推送首個 iOS 26.3 測試版。這次更新帶來了一些顯著的改變，包括一個全新的轉移工具，方便用戶從 iPhone 遷移到 Android，還有將通知轉發到第三方可穿戴設備的功能。

轉移到 Android 是 Apple 最新增設的轉移工具之一。這個功能允許用戶通過將兩部設備連接到同一無線網絡，來遷移應用程式、照片、聯絡人、訊息等數據。特別之處在於，這個功能現在已經內建於 iOS 中，無需額外的應用程式。

另一個重要的新功能是通知轉發，但目前僅在歐盟地區可用。這個功能允許第三方可穿戴設備接收來自 iPhone 的通知。用戶可以通過進入「設定」>「通知」>「通知轉發」來啟用此功能。一旦勾選，用戶就能選擇哪些應用程式可以向可穿戴設備發送通知。

目前，這個功能只能在單一設備上運作，因此如果用戶的手機已連接 Apple Watch，就無法接收通知。這一新功能是歐盟數位市場法案的直接結果，該法案迫使 Apple 開放其 iOS 通知系統的存取。

iOS 26.3 中的另一新功能是天氣桌布，現在在鎖屏自訂選項中有了專門的區域。根據預測，Apple 預計會在一月正式推出 iOS 26.3。

