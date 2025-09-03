iOS 26、iPadOS 26 及 macOS Tahoe 26 開發者測試版 9 正式推出

Apple 最近發佈了 iOS 26、iPadOS 26 等的第九個開發者測試版，這是在 9 月 9 日 iPhone 17 發佈活動前的最後準備。最新的測試版同時也適用於 macOS 26 Tahoe、watchOS 26、tvOS 26 和 visionOS 26。

Apple 在 8 月 25 日已經發佈了第八個開發者測試版。已註冊測試計劃的開發者或用戶可以前往 Apple 設備的軟件更新頁面下載及安裝最新的第九個開發者測試版。

Apple 似乎正在對 iOS 26、iPadOS 26 等進行最後的調整，預計將於未來幾週內向公眾發佈。iPhone 17 系列將於下週推出，並搭載全新的 iOS 26 軟件。

最新的 iOS 26 和 iPadOS 26 開發者測試版 9 的更新日誌顯示，Apple 修復了幾個錯誤，但並未引入重大新功能。

iOS 26 采用了全新的 Liquid Glass 用戶界面，並新增了多項其他更改，包括重新設計的相機應用程序、更好的 ChatGPT 整合、新增內建應用的功能等。而 iPadOS 26 將引入全新的多窗口界面，以改善多任務處理體驗。

