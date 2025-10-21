iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機

今天早些時候 Apple 上線了 iOS 26.1 beta 4，為嚐鮮體驗者帶來了兩項非常實用的改進：Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關。其中前者可以說是千呼萬喚始出來，許多抱怨 Liquid Glass 影響了可讀性的用家終於可以將系統視覺調整為更適合自己的風格。現在打開「設定」，進入「螢幕顯示與亮度」內的「Liquid Glass」分頁，你就會看到「透明」和「不同色調」兩種選項。若選擇後一種，系統內通知、標籤列等元素的不透明度、對比度便會增加，從而讓最表層的內容更加易讀。

廣告 廣告

至於鎖屏滑動啟用相機開關，則能有效避免手機放在口袋時的誤觸風險。進入「設定」中的「相機」分頁便能找到對應選項，關閉「滑動鎖定畫面來打開相機」便能實現。與此同時，更新 iOS 26.1 beta 4 後 Apple Intelligence 也將支援繁體中文，AirPods 的即時翻譯功能也適用於繁體 / 簡體中文、日語、韓語和義大利語了。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk