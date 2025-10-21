楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機
Apple Intelligence 和 AirPods 即時翻譯也支援繁體中文了。
今天早些時候 Apple 上線了 iOS 26.1 beta 4，為嚐鮮體驗者帶來了兩項非常實用的改進：Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關。其中前者可以說是千呼萬喚始出來，許多抱怨 Liquid Glass 影響了可讀性的用家終於可以將系統視覺調整為更適合自己的風格。現在打開「設定」，進入「螢幕顯示與亮度」內的「Liquid Glass」分頁，你就會看到「透明」和「不同色調」兩種選項。若選擇後一種，系統內通知、標籤列等元素的不透明度、對比度便會增加，從而讓最表層的內容更加易讀。
至於鎖屏滑動啟用相機開關，則能有效避免手機放在口袋時的誤觸風險。進入「設定」中的「相機」分頁便能找到對應選項，關閉「滑動鎖定畫面來打開相機」便能實現。與此同時，更新 iOS 26.1 beta 4 後 Apple Intelligence 也將支援繁體中文，AirPods 的即時翻譯功能也適用於繁體 / 簡體中文、日語、韓語和義大利語了。
