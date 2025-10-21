焦點

楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律

iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機

Apple Intelligence 和 AirPods 即時翻譯也支援繁體中文了。

iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機
iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機

今天早些時候 Apple 上線了 iOS 26.1 beta 4，為嚐鮮體驗者帶來了兩項非常實用的改進：Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關。其中前者可以說是千呼萬喚始出來，許多抱怨 Liquid Glass 影響了可讀性的用家終於可以將系統視覺調整為更適合自己的風格。現在打開「設定」，進入「螢幕顯示與亮度」內的「Liquid Glass」分頁，你就會看到「透明」和「不同色調」兩種選項。若選擇後一種，系統內通知、標籤列等元素的不透明度、對比度便會增加，從而讓最表層的內容更加易讀。

至於鎖屏滑動啟用相機開關，則能有效避免手機放在口袋時的誤觸風險。進入「設定」中的「相機」分頁便能找到對應選項，關閉「滑動鎖定畫面來打開相機」便能實現。與此同時，更新 iOS 26.1 beta 4 後 Apple Intelligence 也將支援繁體中文，AirPods 的即時翻譯功能也適用於繁體 / 簡體中文、日語、韓語和義大利語了。

據路透社報導，55 名 iPhone 和 iPad 使用者日前向中國市場監管總局提起訴訟，指控 Apple 濫用市場主導地位，透過 App Store 限制 app 發佈與支付方式，並收取高額抽成費用。

在預算有限的情況下，想找到一款兼具大螢幕與實用功能的平板電腦也不是沒有可能。平時一千元預算可能只可以買到二手機，但現在 Amazon 上推出 Lenovo Tab M11 促銷優惠 ，讓你以港幣一千元的輕鬆入手，打破歷史最低價。

水原希子近日潛入德之島海域，與「大地之母」水底雕塑合照畫面非常唯美！這張合照有別於一般的「打卡照」，而是水原希子與雕塑藝術家 Jason deCaires Taylor 的合作企劃，希望喚起大眾對海洋文化、自然生態的關注！

【Yahoo 新聞報道】本屆立法會會期將結束，累計已有 17 名現屆議員宣布「棄選」，原定明（22 日）在大會進行予議員發表感言的「告別議案」備受關注。內會主席李慧琼今（21 日）下午見記者，宣布撤回立會告別議案，指考慮到與立會選舉提名期接近，料選情異常激烈，憂造成不公。

【on.cc東網專訊】內媒周一（20日）報道，中國疾控中心監測顯示，目前南方省份流感活動上升。受多方面因素影響，今年國內流感流行季可能提前到來，流行毒株也與去年不同，專家提醒要加以重視。

文章來源：Qooah.com 一款名為 Prolo Ring 的智能戒指在眾籌平台 Kickstarter 正式亮相，憑借「微手勢操控」設計，將手指變為可移動的「滑鼠」，為多裝置交互帶來新體驗。 這款戒指看似普通，實則暗藏科技。它採用陽極氧化鋁材質打造機身，重量僅約 5 克，佩戴時幾乎無負重感。機身內部集成 6 軸動作傳感器與觸控板，用戶只需滑動拇指就能移動裝置遊標，通過點擊、長按等簡單操作，即可完成電腦、手機或平板上的基礎指令。 Pro 版本更是解鎖了進階功能。用戶可通過專屬 APP 自定義手勢與宏編輯，將超過 40 種空中手勢映射為特定指令。揮手即可切換 PPT 幻燈片，旋轉手指能瀏覽圖片，操作邏輯類似早期 Google Soli 手勢控制，無需接觸屏幕就能完成交互。 它通過藍牙與裝置快速配對，無需安裝驅動，開箱即可使用，且兼容 PC、智能手機、平板等多種裝置及操作系統。續航方面，單次充電可滿足 8 小時日常使用，標準版與 Pro 版配備的充電盒，能將總續航延長至 30 天，同時無需訂閱費用，一次購買即可終身使用。 目前，Prolo Ring 眾籌已開啓，基礎版定價 99 美元，帶

AWS 2025 年 10 月大規模雲端當機事件與 2024 年 CrowdStrike 安全軟體更新事故，被視為近年兩起最典型的「數位集中風險」案例——前者癱瘓了網上數以萬計的雲端應用，後者則直接導致全球上千萬台 Windows 系統藍屏。兩者的共通點，揭示科技產業過度集中在少數巨頭供應商手上的脆弱性與系統性風險。

隨著電動車市場的快速發展，Tesla 正面臨來自電信及升降機服務提供商的勞動封鎖威脅。這些服務提供商最近加入了 […]

Tesla 的市值已超過所有其他汽車公司的總和。面對如此巨大的市場影響力，許多汽車公司的 CEO 可能會對能否 […]

新的功能目前正逐步推送至 iOS 用戶，但尚未收到 Android 手機用戶是否也獲得此功能的確認。這項更新將 […]

根據 Tesla 的招聘網站，目前在德克薩斯州的 Giga Texas 有三個與 Cybercab 相關的新職 […]

一項重大的瑞典研究顯示，哪款電動車的電池健康狀況最佳，結果顯示 Kia 和 Tesla 由於其先進技術而名列前 […]

Tesla 最近在美國的租賃條款上做出了驚人的調整，以刺激短期需求，因為第四季即將到來。這項舉措在租賃價格上顯 […]

OpenAI 今日在其 X 帳戶上釋出了神秘的預告，顯示將於美國東部時間下午 1 時 / 太平洋時間上午 10 […]

文章來源：Qooah.com 消息源 GSMArena 在10月18日發博文稱，有收到一些使用 Apple iPhone 17 Pro和 iPhone 17 Pro Max 的用戶反饋，用戶的手機機身發生了褪色的情況，褪色問題現階段主要體現在星宇橙和深墨藍兩種顏色的機身上。 有用戶表示其星宇橙的 iPhone 17 Pro 變成了粉色，另一名用戶表示因為其是一個長跑運動員，經常將手機放在短褲口袋中，他的手機鏡頭凸起的地方現在看起來已經變得「鏽跡斑斑」，顏色幾乎都掉光了。綜合網上很多用戶的反饋詳述，能夠總結出一些共性，手機的顏色一般會先從鏡頭凸起的區域開始褪色，然後會逐漸蔓延到含鋁合金物料的機身，但手機背面玻璃面板的顏色不會發生變化。 關於褪色的情況，網絡上有一種猜測是與紫外線相關，因有用戶將手機短時間暴露在太陽底下，就發現了有明顯的褪色情況。目前對於手機存在褪色情況， Apple 並未進行回應，也無評測媒體、機構等進行詳盡的測試去復現問題。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比

近日，電動車製造商 Tesla 在中國社交媒體平台微博上分享了一段視頻。該視頻展示了 Tesla 在電動汽車技 […]

Jennie 近日在巴黎的街拍造型再次引發熱議，她以簡約單品搭配出充滿高級感的日常穿搭，其中一雙芭蕾舞長靴更成為造型亮點，預計將引發新一波熱潮！

