張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
iOS 27 或將著重於系統優化而非堆砌新功能，當然還要補上 AI
iOS 26 大改後需要沉澱一下。
在 iOS 26 引入 Liquid Glass 這一重大設計革新後，Apple 可能會在下個版本種沉澱一下，著重於系統優化而非堆砌新功能。根據彭博知名記者 Mark Gurman 在其最新一期電子報中的說法，Apple 打造 iOS 27 的方向似乎是「著重提升軟體品質和底層效能」，同時還會補上 AI 功能的欠缺。
「工程團隊正在仔細檢查 Apple 的作業系統，尋找可以精簡的冗余內容、需要修復的漏洞以及任何能夠顯著提升效能和整體品質的機會。」Gurman 在文中如此寫道。他還將這版系統的開發策略與 2009 年發佈的 Mac 系統 Snow Leopard 作比，後者當年也是專注於查缺補漏、簡化系統並提升效率。
最近有越來越多流言將加強版 Siri 背後的驅動模型指向了 Gemini，Google 近期也剛剛發佈了新版本，風頭甚至都有些蓋過了 OpenAI。根據坊間傳聞，Apple 會採用在其私有雲端運算伺服器上運行的客製版 Gemini，搭配部分自研模型驅動新版 Siri。其中 Gemini 負責「處理 Siri 的摘要和規劃功能」，以「幫助語音助理綜合資訊並決定如何執行負責任務」。
不過上月也有消息稱，Apple 工程師在對含有新 Siri 的 iOS 26.4 進行內部測試後，對早期結果憂慮重重。跳票已久的 AI 功能是否趕得上「2026 年春」這一傳說的上線時間，暫時可能還要打上個大大的問號。
