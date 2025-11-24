焦點

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》

Yahoo Tech HK

iOS 27 或將著重於系統優化而非堆砌新功能，當然還要補上 AI

iOS 26 大改後需要沉澱一下。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
iOS 27 或將著重於系統優化而非堆砌新功能，當然還要補上 AI
iOS 27 或將著重於系統優化而非堆砌新功能，當然還要補上 AI

在 iOS 26 引入 Liquid Glass 這一重大設計革新後，Apple 可能會在下個版本種沉澱一下，著重於系統優化而非堆砌新功能。根據彭博知名記者 Mark Gurman 在其最新一期電子報中的說法，Apple 打造 iOS 27 的方向似乎是「著重提升軟體品質和底層效能」，同時還會補上 AI 功能的欠缺。

「工程團隊正在仔細檢查 Apple 的作業系統，尋找可以精簡的冗余內容、需要修復的漏洞以及任何能夠顯著提升效能和整體品質的機會。」Gurman 在文中如此寫道。他還將這版系統的開發策略與 2009 年發佈的 Mac 系統 Snow Leopard 作比，後者當年也是專注於查缺補漏、簡化系統並提升效率。

廣告

最近有越來越多流言將加強版 Siri 背後的驅動模型指向了 Gemini，Google 近期也剛剛發佈了新版本，風頭甚至都有些蓋過了 OpenAI。根據坊間傳聞，Apple 會採用在其私有雲端運算伺服器上運行的客製版 Gemini，搭配部分自研模型驅動新版 Siri。其中 Gemini 負責「處理 Siri 的摘要和規劃功能」，以「幫助語音助理綜合資訊並決定如何執行負責任務」。

不過上月也有消息稱，Apple 工程師在對含有新 Siri 的 iOS 26.4 進行內部測試後，對早期結果憂慮重重。跳票已久的 AI 功能是否趕得上「2026 年春」這一傳說的上線時間，暫時可能還要打上個大大的問號。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

電器

其他人也在看

Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon

Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon

文章來源：Qooah.com 微軟在 Ignite 2025 大會公佈了一個更新，主要是在 Windows 11 系統中加入數碼標示牌模式（Digital Signage Mode）。 當系統被用於播放廣告、海報等大型展示屏幕時，系統如果崩潰出現 BSOD (俗稱：藍畫面)，將會自動在15秒內自動使屏幕變黑，從而減少藍屏狀態時間，避免尷尬。 微軟在 Blog 表示：「啓用後，它有助於確保 Windows 屏幕或錯誤對話框不會顯示在你的公共顯示器上。」 目前數碼標示牌模式主要針對於作為廣告、資訊發佈的非交互式屏幕。藍畫面一般都會導致系統重啓，該功能主要應對系統配置不當、或現場 IT 團隊無法實時監控的情況，以免出現藍屏畫面長時間的展示，進入公眾視野造成尷尬的局面。 OPPO Find X9 Pro 開箱評測：今年最出色的 Android 旗艦，續航太瘋狂 雖然數碼標示牌模式無法解決解決 Windows 的穩定性問題，但可以作為一種改善方式，正所謂「無眼屎乾淨盲」。

Qooah.com ・ 1 天前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
WhatsApp 新更新重新推出「關於我」並加以改良

WhatsApp 新更新重新推出「關於我」並加以改良

WhatsApp 重新推出「關於我」功能並加以改良，令用戶可以更即時、方便去展示當前的狀態或心情

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,720 入手 iPhone 17 最佳拍檔

Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,720 入手 iPhone 17 最佳拍檔

兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$350 便可入手，換算後約為 HK$2,720。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶

Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶

Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$165 便可入手。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Google 打開 iPhone 大門，Pixel 10 可以直接 Quick Share 去 iPhone

Google 打開 iPhone 大門，Pixel 10 可以直接 Quick Share 去 iPhone

文章來源：Qooah.com 目前 Google Pixel 10系列機型可以通過快速分享（Quick Share）跨平台向 iPhone 傳輸檔案。該功能將在本週開始推送更新。 快速分享不僅極大的改善了 Android 和 Apple 平台之間裝置的數據交互體驗，還為 Pixel 用戶提供新的檔案傳輸方式，不用依賴於雲盤或即時通訊應用。 一直以來，Google 反饋跨裝置傳輸流程繁瑣，影響使用體驗。快速分享功能正是針對該問題進行的改善。 目前快速分享功能適配於 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 和 Pixel 10 Fold 機型，能通過系統內置的快速分享直接檢測到 Apple 裝置。 當裝置附近存在 iPhone、iPad 或 Mac 時，只需要點擊「快速分享」，然後在下拉的裝置列表中選中所需 Apple 裝置即可。需要注意的是，Apple 用戶需將 AirDrop 設定為「對所有人開放10分鐘」。 快速分享功能先通過藍牙搜尋裝置，後續切換為 Wi-Fi 進行實際檔案傳輸，該過程檔案沒有中間流轉，所以不會經過外部服務器，更加安全。整體操作體

Qooah.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器

Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器

現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著 Black Friday， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$300 就能入手，打破了歷史低價。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前

螞蟻靈光上線6天下載量破200萬

阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)旗下螞蟻集團發布，其全模態通用AI助手「靈光」上線6天總下載量突破200萬，在首次破百萬下載用時4天刷新紀錄後，再破百萬的時間壓縮到2天。靈光首個百萬下載速度超過ChatGPT、Sora2及DeepSeek等全球主流AI產品。目前，靈光在App Store中國區免費應用榜單中維持第六位，在App Store中國區免費工具榜維持第一。靈光於11月18日上線，其支持「自然語言30秒生成小應用」，為業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手，支持3D數字模型、音頻、圖標、動畫及地圖等全模態的信息輸出，對話更生動，交流更高效。(ST)

infocast ・ 4 小時前

發展局：將聚焦兩大方向推動建築信息模擬技術(BIM)發展

發展局局長甯漢豪在網誌撰文表示，未來數年，建築信息模擬技術(BIM)將是推動工程數碼化及管理建築生命周期的核心支柱。當局將聚焦兩大發展方向，包括推動BIM軟件多元化及積極構建國際openBIM(開放式建築信息模擬)標準的協作平台，以及持續支持技術創新及擴大應用層面，如結合AI等。 推動軟件多元化方面，甯漢豪表示，發展局會搜羅更多元化的BIM軟件予不同工務部門試用，務求於工程不同階段、類型及規模，均能發揮軟件優勢，同時積極構建國際openBIM標準的協作平台。另外，當局會持續支持技術創新及擴大應用層面，結合AI、機械人、組裝合成建築法(MiC)及機電裝備合成法(MiMEP)等尖端科技，提升項目設計、施工與管理的精準度，並透過政策推動加強與業界協作。 她又以啟德體育園主場館為例子，指該項目匯聚了來自8個地區、超過140間公司參與設計及施工。工程團隊運用不同專業軟件進行設計、施工與生產，在共通的openBIM平台上整合不同的BIM技術，大幅提升設計階段的效率，更令設計與審批流程節省了80%時間。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M5 MacBook Pro 首降，HK$11,240 購 Apple 最新筆電平過香港近兩千蚊

Black Friday黑五優惠2025｜M5 MacBook Pro 首降，HK$11,240 購 Apple 最新筆電平過香港近兩千蚊

Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,444 即可入手，換算後大約 HK$11,240 平過香港近兩千蚊。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌

高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌

高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國

日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國

日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限

Yahoo財經 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業　冇視對方為金山

林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業　冇視對方為金山

藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人

被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）

【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）

759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 3 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓　老闆原來是中國人

抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓　老闆原來是中國人

中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。

Yahoo財經 ・ 7 小時前