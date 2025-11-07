香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月7日 - 香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）發佈市場觀察報告，深度剖析 IP 禮品在年輕消費市場的 "破圈" 密碼。報告指出，隨着 Z 世代成為消費主力，傳統禮品已難以滿足其需求，兼具個性化與情感價值的 IP 禮品正成為企業連接年輕客羣的關鍵紐帶，而壹禮品憑藉十餘年行業經驗，可為企業及團體提供專業的 IP 禮品訂製解決方案。





IP 禮品成年輕消費市場新王牌，壹禮品解析行業趨勢並提供訂製服務

消費觀念迭代：從 "平靚正" 到 "獨一無二"，IP 禮品契合年輕需求

壹禮品市場推廣部資深從業者 "一仔" 在報告中表示，十餘年行業深耕讓團隊清晰見證消費市場的變遷。如今，Z 世代消費者的觀念已與以往大不相同，"平靚正" 不再是首要標準，個性化與獨特性成為核心追求。他們不願 "撞款"，渴望通過物品表達身份與品味，同時在信息爆炸時代，其消費更趨理智，對品質與專屬感的要求更高。



而 IP 禮品恰好精準匹配這一需求。印有年輕消費者喜愛的動漫角色、電影主角或潮玩 IP 的禮品，已超越物品本身的屬性，成為一種 "身份象徵"。"當客户收到印有自己追緊 IP 的禮品時，彷彿收到一句'我懂你'的信號，這種情感連接的影響力不容小覷。""一仔" 強調。



消費趨勢轉型：從 "物質" 到 "精神"，IP 禮品打造情感共鳴

報告進一步指出，當前消費市場正從 "物質消費" 向 "精神消費" 深度轉型。消費者購買物品，不再僅為滿足功能需求，更追求情感體驗與精神滿足。以 IP 潮流玩具為例，盲盒、Figure 等產品之所以能吸引消費者排隊搶購，核心在於其承載的 "潮流歸屬感"—— 消費者購買的不是玩具，而是融入潮流文化的 "入場券"。



IP 禮品作為一種文化符號，能快速引發目標客羣的情感共鳴。"就像以前買手錶是為了看時間，現在則是為了彰顯品味與身份認同。IP 禮品帶來的'你懂我'的感覺，能瞬間建立無價的認同感與歸屬感，這是傳統禮品難以實現的。" 壹禮品相關負責人補充道。



成功 IP 的核心特質：可塑性與可擴展性缺一不可

並非所有 IP 都能在市場中脱穎而出。報告明確，成功的 IP 需具備兩大關鍵特質：可塑性與可擴展性。可塑性意味着 IP 能突破單一媒介限制，在電影、漫畫、遊戲等不同場景中穿梭，持續保持新鮮感；可擴展性則指 IP 擁有跨界發展潛力，能從文創產品延伸至文具、電子產品、服飾等生活場景，實現 "全方位滲透"。



"這兩大特質對禮品訂製至關重要。只有具備'變身'與'分身'能力的 IP，才能為我們提供更多創作空間，設計出貼合市場變化、超出消費者預期的禮品，幫助企業在競爭中脱穎而出。" 壹禮品團隊解釋道。



行業案例佐證：麥當勞、壽司郎借 IP 營銷圈粉年輕羣體

報告中，壹禮品列舉了兩大 IP 營銷成功案例。全球連鎖品牌麥當勞，憑藉麥當勞叔叔、滑嘟嘟等自有 IP 深入人心，近年來與 Pokemon 的聯名玩具更是打破年齡界限，不僅吸引兒童，更成為成年 Pokemon 愛好者的收藏目標，日本地區的聯名產品甚至引發搶購熱潮。



在香港市場，壽司郎（Sushiro）則通過與《我推的孩子》《排球少年》等熱門 IP 合作，成功吸引 00 後消費者。社交平台 Instagram、Threads 上，頻繁出現年輕用户分享壽司郎 IP 禮品 "戰利品"，或記錄 "連續多日吃壽司郎只為集 IP 周邊" 的內容，充分印證了 IP 授權禮品對年輕羣體的強大吸引力。



壹禮品：十餘年經驗助力企業搶佔 IP 禮品風口

為幫助企業抓住 IP 禮品潮流，壹禮品依託十餘年禮品訂製經驗，可為客户提供從 IP 選擇、方案設計到生產落地的全流程服務。無論是代理熱門 IP 開發禮品，還是為企業打造專屬 IP 產品，團隊都能結合市場調研與用户需求，確保禮品兼具潮流屬性與品牌價值，助力企業精準觸達年輕消費羣體。





