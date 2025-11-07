雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
IP 禮品成年輕消費市場新王牌，壹禮品解析行業趨勢並提供訂製服務
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月7日 - 香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）發佈市場觀察報告，深度剖析 IP 禮品在年輕消費市場的 "破圈" 密碼。報告指出，隨着 Z 世代成為消費主力，傳統禮品已難以滿足其需求，兼具個性化與情感價值的 IP 禮品正成為企業連接年輕客羣的關鍵紐帶，而壹禮品憑藉十餘年行業經驗，可為企業及團體提供專業的 IP 禮品訂製解決方案。
消費觀念迭代：從 "平靚正" 到 "獨一無二"，IP 禮品契合年輕需求
壹禮品市場推廣部資深從業者 "一仔" 在報告中表示，十餘年行業深耕讓團隊清晰見證消費市場的變遷。如今，Z 世代消費者的觀念已與以往大不相同，"平靚正" 不再是首要標準，個性化與獨特性成為核心追求。他們不願 "撞款"，渴望通過物品表達身份與品味，同時在信息爆炸時代，其消費更趨理智，對品質與專屬感的要求更高。
而 IP 禮品恰好精準匹配這一需求。印有年輕消費者喜愛的動漫角色、電影主角或潮玩 IP 的禮品，已超越物品本身的屬性，成為一種 "身份象徵"。"當客户收到印有自己追緊 IP 的禮品時，彷彿收到一句'我懂你'的信號，這種情感連接的影響力不容小覷。""一仔" 強調。
消費趨勢轉型：從 "物質" 到 "精神"，IP 禮品打造情感共鳴
報告進一步指出，當前消費市場正從 "物質消費" 向 "精神消費" 深度轉型。消費者購買物品，不再僅為滿足功能需求，更追求情感體驗與精神滿足。以 IP 潮流玩具為例，盲盒、Figure 等產品之所以能吸引消費者排隊搶購，核心在於其承載的 "潮流歸屬感"—— 消費者購買的不是玩具，而是融入潮流文化的 "入場券"。
IP 禮品作為一種文化符號，能快速引發目標客羣的情感共鳴。"就像以前買手錶是為了看時間，現在則是為了彰顯品味與身份認同。IP 禮品帶來的'你懂我'的感覺，能瞬間建立無價的認同感與歸屬感，這是傳統禮品難以實現的。" 壹禮品相關負責人補充道。
成功 IP 的核心特質：可塑性與可擴展性缺一不可
並非所有 IP 都能在市場中脱穎而出。報告明確，成功的 IP 需具備兩大關鍵特質：可塑性與可擴展性。可塑性意味着 IP 能突破單一媒介限制，在電影、漫畫、遊戲等不同場景中穿梭，持續保持新鮮感；可擴展性則指 IP 擁有跨界發展潛力，能從文創產品延伸至文具、電子產品、服飾等生活場景，實現 "全方位滲透"。
"這兩大特質對禮品訂製至關重要。只有具備'變身'與'分身'能力的 IP，才能為我們提供更多創作空間，設計出貼合市場變化、超出消費者預期的禮品，幫助企業在競爭中脱穎而出。" 壹禮品團隊解釋道。
行業案例佐證：麥當勞、壽司郎借 IP 營銷圈粉年輕羣體
報告中，壹禮品列舉了兩大 IP 營銷成功案例。全球連鎖品牌麥當勞，憑藉麥當勞叔叔、滑嘟嘟等自有 IP 深入人心，近年來與 Pokemon 的聯名玩具更是打破年齡界限，不僅吸引兒童，更成為成年 Pokemon 愛好者的收藏目標，日本地區的聯名產品甚至引發搶購熱潮。
在香港市場，壽司郎（Sushiro）則通過與《我推的孩子》《排球少年》等熱門 IP 合作，成功吸引 00 後消費者。社交平台 Instagram、Threads 上，頻繁出現年輕用户分享壽司郎 IP 禮品 "戰利品"，或記錄 "連續多日吃壽司郎只為集 IP 周邊" 的內容，充分印證了 IP 授權禮品對年輕羣體的強大吸引力。
壹禮品：十餘年經驗助力企業搶佔 IP 禮品風口
為幫助企業抓住 IP 禮品潮流，壹禮品依託十餘年禮品訂製經驗，可為客户提供從 IP 選擇、方案設計到生產落地的全流程服務。無論是代理熱門 IP 開發禮品，還是為企業打造專屬 IP 產品，團隊都能結合市場調研與用户需求，確保禮品兼具潮流屬性與品牌價值，助力企業精準觸達年輕消費羣體。
Hashtag: #壹禮品
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 20 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 16 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 18 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 19 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲
在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。姊妹淘 ・ 19 小時前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家
陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注
（法新社瑞士巴塞爾4日電） 一座栩栩如生、美國總統川普（Donald Trump）身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本週在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。這件作品名為「聖人還是罪人」（Saint or Sinner），由英國藝術家史托姆（Mason Storm）創作，呈現川普身穿囚服、閉著眼睛、身體橫躺於略微傾斜、帶有軟墊的白色十字架上，營造出可能被釘十字架受難或接受注射死刑的氛圍。法新社 ・ 1 天前
美地方選舉民主黨連下四城！牛彈琴：特朗普的大麻煩來了
美國地方選舉結果周二 (4 日) 揭曉，民主黨在維吉尼亞州、新澤西州、紐約市長選舉及加州選區重劃中取得突破性勝利，共和黨遭遇全面潰敗。這場被視為 2026 期中選舉前哨戰的較量，不僅改寫了地方政治版圖，更令特朗普面臨執政以來最嚴峻的政治危機。鉅亨網 ・ 1 天前