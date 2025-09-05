iPad版Instagram正式登場｜一文看清3大更新之處

自手機app於2010年面世，相隔15年Meta終於為iPad推出專屬版本的Instagram。有別於純粹將手機版「放大」，iPad版IG的介面是根據平板電腦大螢幕的使用體驗而重新設計，並以現時主流的IG Reels短片為核心。如果手上的iPad是支援iPadOS 15.1或以上版本，現在便可透過App Store免費下載使用。

1. 以IG Reels為核心

iPad版IG支援橫向全畫面顯示，並在首頁顯示IG Reels短片。PHOTO / Instagram

隨著IG Reels越來越普及，加上Meta和Instagram官方在近年亦大力推動相關的內容，所以一開啟iPad版IG所顯示的並非手機版靜態帖文，而是直接進入IG Reels版面，方便用家以更大螢幕、完整畫面和更高解析度觀賞推薦短片，再往頁面向上拉便能顯示另一段新片。IG Story則仍然放在頁面最頂端，發送訊息也變得容易。

2. 重拾內容顯示自主權

iPad版IG可以「All」、「Friends」、「Latest」三個模式顯示內容。PHOTO / Instagram

現在手機版IG經常出現由演算法推薦的帖文，但同時令已追蹤帳號的內容「沉底」或「消失」，容易錯過朋友即時動向或外界最新資訊；iPad版IG新增的「Following」選項，正好透過三個不同瀏覽模式解決上煩惱：

All：顯示所有已追蹤帳號的帖文和Reels短片內容；

Friends：顯示與用家互相關注的帳號內容；

Latest：按時間順序排列已追蹤帳號的內容，最新發出的將排在頁面最前。

這樣用家便可根據個人的使用習慣，揀選最合適的內容顯示方式，而在手機版消失良久的順時序排列模式，相信能夠吸引用家更常用iPad版IG。

3. 介面針對大螢幕重新設計

重新設計的IG介面既令操作更方便，也能更清晰地顯示通知、留言和訊息，同時不會妨礙觀賞Reels短片或帖文。PHOTO / Instagram

針對iPad大螢幕的特點，介面視窗經過重新設計，務求使用上更直觀簡單，也支援直或橫向顯示模式。例如當觀看Reels短片時，用家可同時查看設於旁邊的留言區，避免像手機版阻礙畫面或中斷影片播放；訊息和通知在同一畫面並列顯示，減少切換頁面的需要。

4. Instagram為Apple新產品預熱？

Apple摺疊式iPhone概念圖。PHOTO / MacRumors

Meta選擇此時推出iPad版IG，除了迎合近年大眾使用社交媒體平台的趨勢、面對其他平台的使用量挑戰、以及回應用家們多年來訴求，同時是否配合Apple將於下周舉行的Apple Event發佈會發表新一代iPad系列？另一方面，盛傳Apple將於明年發表旗下首部摺疊式螢幕的iPhone，iPad版IG正好讓用家先行習慣在更大螢幕使用。