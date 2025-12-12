iPad 新版規格曝光、配 A19 晶片效能大提升！iOS 26 Beta 源代碼現端倪、傳升級為適配「這功能」

早前 Apple 更新了 M5 版本 iPad Pro 系列平板，帶來前所未有效能體驗；好消息是大眾向機型 iPad 跟 iPad Air 等作，早前亦有眼尖媒體透過最新釋出 iOS 26 Beta 源代碼，挖出兩款新品主要配置。

據外媒從拆解 iOS 26 Beta 源代碼獲得資訊，全新 iPad 內部型號為 J581 及 J582，其將由現時 A16 晶片、大幅升級至 iPhone 17 同款 A19 晶片。

升級後新代 iPad 將較現版本 iPad（A16）有達 50% 效能提升，更重要的提將支援 Apple Intelligence 服務，估計亦是蘋果可能「賣大包」原因之一。

其他 iPad 新版升級尚包括內置 RAM 預計加至 8GB 容量、跟無線網絡可能採用自家 N1 晶片等，不過外觀、螢幕及相機配置或沿用現版本設計。

至於 iPad AIr 11 跟 13 新版，估計升級幅度相對較少，主要從現版本 M3 升級至 M4 晶片、跟與 iPad 新版一樣換上 N1 無線網絡晶片等。

Mobile Magazine 短評：如 iPad 升級 A19 晶片屬實，則其將為最相宜完整體驗 Apple Intelligence 服務的 Apple 產品方案，最快或能在明年首季現身。

資料來源：Macworld