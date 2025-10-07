iPad mini 7 八折激促，近歷史低價 HK$2,950 購順手小平板｜Amazon Prime Day優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iPad mini 7 七五折激促，歷史低價 HK$2,950 購順手小平板

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告 廣告

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

秋季 Prime Day 期間，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出 75 折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號會員特價直接降至 US$399，已達到歷史低點，也就是只要 HK$2,950 就能買到 Apple 最新的小平板了。

第七代 iPad mini（128GB、Wi-Fi）

Amazon 會員特價 US$379（約合 HK$2,950，需要代運）｜原價 US$499

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Amazon 優惠｜Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Prime Day 2025｜Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

iPad mini 7

對喜歡玩遊戲或是看電子書的人來說，8.3 吋的 iPad mini 仍算是一個不會出錯的選擇。它有著更符合當下潮流的設計，而且配備有 Touch ID。其輕巧機身不會對長時間握持造成太大負擔，價格也處在適中的位置。效能方面，最新款已經升級到了 A17 Pro 晶片，日常大部分操作應該都可以輕鬆應對。

第七代 iPad mini（128GB、Wi-Fi）

Amazon 會員特價 US$379（約合 HK$2,950，需要代運）｜原價 US$499

立即購買

Apple 香港售價 HK$3,799

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk