iPad mini 7 八折激促，近歷史低價 HK$2,950 購順手小平板｜Amazon Prime Day優惠2025
8.3 吋的大小拿來玩遊戲和看書都不錯。
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
秋季 Prime Day 期間，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出 75 折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號會員特價直接降至 US$399，已達到歷史低點，也就是只要 HK$2,950 就能買到 Apple 最新的小平板了。
第七代 iPad mini（128GB、Wi-Fi）
Amazon 會員特價 US$379（約合 HK$2,950，需要代運）｜原價
US$499
對喜歡玩遊戲或是看電子書的人來說，8.3 吋的 iPad mini 仍算是一個不會出錯的選擇。它有著更符合當下潮流的設計，而且配備有 Touch ID。其輕巧機身不會對長時間握持造成太大負擔，價格也處在適中的位置。效能方面，最新款已經升級到了 A17 Pro 晶片，日常大部分操作應該都可以輕鬆應對。
Apple 香港售價 HK$3,799
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
👉 iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式
