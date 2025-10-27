iPad Pro 2027 將搭載 M6 處理器及蒸氣室技術

Apple 的 iPad Pro 預計在 2027 年將會有顯著升級。根據 Bloomberg 的分析師 Mark Gurman 的報導，這款高端平板將會搭載全新的芯片。Gurman 指出，Apple 將在下一代 iPad Pro 型號中引入蒸汽室技術，這將有助於提升 Pro 平板的性能及效能，特別是在運行資源密集型任務時。

報導中還提到，2027 年的 iPad Pro 將配備全新的 Apple M6 系統單芯片（SoC），該芯片可能將採用台積電的 2nm 製程技術。值得一提的是，Apple 在上週剛剛發佈了最新的 2025 年 iPad Pro 型號，這兩款 13 吋和 11 吋的平板搭載了 M5 芯片、N1 無線網絡芯片，以及 Apple 自家的 C1X 調製解調器。新款平板的標準配置為 12GB RAM，同時支援更快的充電速度。

廣告 廣告

以下是 2025 年和預計 2027 年的 iPad Pro 主要規格對比：

型號 芯片 RAM 網絡 充電速度 預計發佈年份 價格 iPad Pro 2025 M5 12GB N1 快速充電 2025 $799 / 約 HK$ 6,220 iPad Pro 2027 M6 12GB 待定 待定 2027 待定

隨著技術的進步，未來的 iPad Pro 型號將會為用戶帶來更為優越的使用體驗。

推薦閱讀