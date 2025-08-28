iPhone 出貨量預測將促進智能手機市場增長

根據 IDC 的最新預測，智能手機市場在 2025 年將比 2024 年增長 1%，而這一增長主要受 iPhone 出貨量的推動，預計將同比增長 3.9%。

IDC 預計，今年智能手機出貨量將達到 12.4 億部。這 1% 的增長預測相比於該分析機構之前的 0.6% 預測有所改善，這一變化幾乎完全歸因於 iPhone 的銷售表現預期好轉。

健康的更換需求將推動市場在 2026 年持續增長，屆時預計出貨量將比今年增加 1.2%。而在 2027 年，增長將達到 2.1%。根據 IDC 最近的預測，增長將在 2028 年放緩，僅達到 1.6%，並在 2029 年進一步減少至 1.4%。

回到今年，美國市場預計將增長 3.6%，中東和非洲市場則增長 6.5%，而不包括中國的亞太地區則增長 0.8%。這些增長將有助於抵消中國市場預測的 1% 出貨量下降。此前，IDC 預測中國市場將增長 3%，但由於補貼政策逐步退出，該預測已經被調整。

在 2025 年，預計每部智能手機的平均售價將上漲 5%，市場整體收入將增長 6%，因為價格上漲和公司對高端化的持續關注。

根據報告，今年將售出超過 3.7 億部「GenAI 智能手機」，雖然這個定義不明（因為任何智能手機都可以安裝 GenAI 應用，因此推測這僅計算預裝的設備），這將佔據整個市場的 30% 市場份額。

可摺疊智能手機的出貨量預計將比 2024 年增長 6%，並在 2026 年再增長 6%，在 2027 年則因 Apple 進入該領域而增長 11%。儘管如此，到 2029 年，可摺疊設備預計仍將僅佔總智能手機出貨量的不到 3%。

