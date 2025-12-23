iPhone 半數是日本製？其他人沒有說的是... 揭開 1,300 個零件背後的供應鏈真相，Apple 執行長為何親訪日本？

在科技圈一直流傳著一個說法：「iPhone 有半數是日本製的。」這句話聽起來或許有些誇張，但從技術角度來看，這並非空穴來風。早前 Apple CEO Tim Cook 親自造訪日本橫濱的秘密研發中心以及 TDK 的工廠，再次引發大眾對日本零件地位的關注。到底「半數日本製」是指什麼？是價格、數量，還是技術壟斷？

數量之王：一部 iPhone 藏有 1,300 個日本零件

如果我們談論的是「零件數量」，日本產品確實佔據了半壁江山。最新一代的 iPhone 內部含有接近 1,300 個日本製造的零件。

其中最典型的例子就是積層陶瓷電容器 (MLCC)。這種零件體積雖小，卻是電路穩定運行的關鍵。一部 iPhone 內通常含有約 1,000 個 MLCC，而全球頂尖的供應商如 Murata 與 Taiyo Yuden 均為日本企業。雖然它們在清單上只是一個個微小的點，但沒有它們，iPhone 根本無法開機。

技術壟斷：TDK 與那些「隱形大師」

Tim Cook 造訪 TDK，重點在於該公司的 TMR 傳感器。這款比米粒還小的組件，負責相機的自動對焦與光學防震。TDK 憑藉數十年對磁性材料的研發，讓零件在極小體積下仍能保持高精度。

此外，還有一些「不具名」的霸主支撐著全球供應鏈：

太陽控股： 每一塊綠色電路板表面都必須塗上防焊漆 (Solder Resist)，這間日本公司在該領域擁有超過 50% 的全球市佔率。

MinebeaMitsumi： 其製造的軸承是飛行器與精密馬達的核心，會長曾豪言：「若沒有我們的零件，世界將會停擺。」

價值 VS 數量：9% 的現實挑戰

然而，大眾口中的「半數日本製」在金額上卻有另一番景象。根據拆解數據顯示，雖然日本零件數量極多，但其價值僅佔 iPhone 總成本 (BOM) 的約 9%。

相比之下，韓國企業（如 Samsung 提供螢幕與記憶體）以及台灣企業（如 TSMC 代工處理器晶片）在成本佔比上更高。這反映了日本企業目前的策略：「在利基市場做到極致」。他們不追求組裝整部電話，而是壟斷那些「不可或缺、技術門檻極高」的原材料與微型組件。

日本製造的「不對稱優勢」

所謂「半數日本製」，精確來說是指 「關鍵材料與微型零件的壟斷力」。Apple 離不開日本，依節目專家所說，是因為在目前的技術限制下，全球很難找到第二個能同時提供如此高品質、高產量且微型化零件的來源。正如專家所言，日本企業雖然在品牌端退卻，卻在供應鏈的最底層築起了一道無法跨越的牆。

