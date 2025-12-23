iPhone 半數是日本製？其他人沒有說的是... 揭開 1,300 個零件背後的供應鏈真相，Apple 執行長為何親訪日本？

焦點

在科技圈一直流傳著一個說法：「iPhone 有半數是日本製的。」這句話聽起來或許有些誇張，但從技術角度來看，這並非空穴來風。早前 Apple CEO Tim Cook 親自造訪日本橫濱的秘密研發中心以及 TDK 的工廠，再次引發大眾對日本零件地位的關注。到底「半數日本製」是指什麼？是價格、數量，還是技術壟斷？

數量之王：一部 iPhone 藏有 1,300 個日本零件

如果我們談論的是「零件數量」，日本產品確實佔據了半壁江山。最新一代的 iPhone 內部含有接近 1,300 個日本製造的零件。

其中最典型的例子就是積層陶瓷電容器 (MLCC)。這種零件體積雖小，卻是電路穩定運行的關鍵。一部 iPhone 內通常含有約 1,000 個 MLCC，而全球頂尖的供應商如 Murata 與 Taiyo Yuden 均為日本企業。雖然它們在清單上只是一個個微小的點，但沒有它們，iPhone 根本無法開機。

技術壟斷：TDK 與那些「隱形大師」

Tim Cook 造訪 TDK，重點在於該公司的 TMR 傳感器。這款比米粒還小的組件，負責相機的自動對焦與光學防震。TDK 憑藉數十年對磁性材料的研發，讓零件在極小體積下仍能保持高精度。

此外，還有一些「不具名」的霸主支撐著全球供應鏈：

太陽控股： 每一塊綠色電路板表面都必須塗上防焊漆 (Solder Resist)，這間日本公司在該領域擁有超過 50% 的全球市佔率。

MinebeaMitsumi： 其製造的軸承是飛行器與精密馬達的核心，會長曾豪言：「若沒有我們的零件，世界將會停擺。」

價值 VS 數量：9% 的現實挑戰

然而，大眾口中的「半數日本製」在金額上卻有另一番景象。根據拆解數據顯示，雖然日本零件數量極多，但其價值僅佔 iPhone 總成本 (BOM) 的約 9%。

相比之下，韓國企業（如 Samsung 提供螢幕與記憶體）以及台灣企業（如 TSMC 代工處理器晶片）在成本佔比上更高。這反映了日本企業目前的策略：「在利基市場做到極致」。他們不追求組裝整部電話，而是壟斷那些「不可或缺、技術門檻極高」的原材料與微型組件。

日本製造的「不對稱優勢」

所謂「半數日本製」，精確來說是指 「關鍵材料與微型零件的壟斷力」。Apple 離不開日本，依節目專家所說，是因為在目前的技術限制下，全球很難找到第二個能同時提供如此高品質、高產量且微型化零件的來源。正如專家所言，日本企業雖然在品牌端退卻，卻在供應鏈的最底層築起了一道無法跨越的牆。

【iPhone半分は日本製！】世界動かすニッチ技術 “緑を塗る”創業時の技…世界を回す小さな池の大魚戦略【ニッポン経済の現在地②】【news23】｜TBS NEWS DIG

