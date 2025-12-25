關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Yahoo Tech HK

iPhone 摺埋咗喇！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕

明年 9 月登場？

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
iPhone 摺埋咗喇！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕
iPhone 摺埋咗喇！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕

年關將至，人們討論 iPhone 17 系列的熱情已然下降，是時候展望未來的 iPhone、迎接新一輪爆料了。曾遭 Apple 提告的 YouTuber Jon Prosser 今日分享了「iPhone Fold」的清晰渲染影片，讓大家對傳說中首款 Apple 摺機的期待可以變得更為具象一點。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。
基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

7.8 吋＋5.5 吋內、外螢幕，4.5mm 無摺痕

按多方消息推測，iPhone Fold 展開後或配備約 7.8 吋內螢幕，合上時外側約為 5.5 吋。相比目前主流的大摺機，其比例更偏矮胖，總體上更像是 iPad mini 對摺的感覺。機身厚度方面，傳聞摺起與展開狀態分別約為 9mm 和 4.5mm，在摺疊手機中屬中上水準。

目標「無摺痕」：金屬板＋液態金屬轉軸

過往的消息一直強調，Apple 會在「iPhone Fold」上追求無摺痕效果。Prosser 在影片中提到設計團隊可能利用螢幕下方的金屬板分散彎折壓力，並於轉軸位置採用液態金屬，配合 in-cell 觸控面板，盡量降低摺痕的存在感。

Touch ID 回歸，僅支援 eSIM

安全解鎖方面，有傳 Face ID 可能不會出現，反而 Touch ID 會以電源鍵形式回歸。其位置可能處於機身頂部邊緣，打開或合上都較易按到。與此同時，亦有報道稱新機很有可能走 eSIM-only 路線，即為追求輕薄繼續 iPhone Air 的做法。

相機、連線與配色：C2 數據機、黑白打頭陣

相機配置方面，爆料提到機身會兼顧摺起、展開拍攝需要。兩片螢幕均配備自拍相機，背後則設有雙攝組合，具體規格有待確認。此外「iPhone Fold」可能啟用 Apple 自研的第二代 modem 晶片 C2，而首輪配色或以黑、白兩色先行，量產時間點指向 2026 年初至年中，目標應該是 9 月發佈。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

親子教育

其他人也在看

iPhone Fold 模型機出來，「闊摺疊」「無摺痕」似 iPad mini

iPhone Fold 模型機出來，「闊摺疊」「無摺痕」似 iPad mini

文章來源：Qooah.com Apple 計劃在明年秋季推出其首款摺疊屏手機，iPhone Fold 或將實現「無摺痕」顯示效果。 iPhone Fold 在展開時的屏幕比例將更接近 iPad，而非 Samsung 或 Google 摺疊屏手機常見的狹長造型，因此可能被視作一款「闊摺疊屏」裝置。根據最新流出的 CAD 渲染圖，已有用戶通過 3D 打印製作出模型機。從模型來看，新機背面採用了橫向排列的相機模組，設計風格與 iPhone Air 相似。其外屏尺寸約為 5.4吋，內屏則達到 7.6吋，大小接近 iPad mini。 為實現真正意義上的無摺痕觀感，Apple 在這款摺疊屏手機上應用了液態金屬與複雜的鉸鏈結構。此外，為了保持機身輕薄，iPhone Fold 可能不會搭載 Face ID，而改為側邊指紋識別方案。 1 of 5 值得一提的是，同一場發佈會預計也將推出 iPhone 18 Pro 系列，而 iPhone 18 標準版及 iPhone 18e 則有望在2027年春季正式亮相。

Qooah.com ・ 9 小時前
聖誕禮物2025｜Samsung Galaxy Tab S11首破五千元，新型號年底清貨

聖誕禮物2025｜Samsung Galaxy Tab S11首破五千元，新型號年底清貨

新型號年底清貨，Samsung Galaxy Tab S11 竟然首破五千元關口，僅 US$634（約 HK$4,939) 就能入手，而且免運費送到香港，正式進入用中階價錢買近旗艦級的體驗。對經常開會記錄、剪片改圖、遠距工作，又或者愛用平板追劇、打機的你來就，Tab S11 一直都是想要的大螢幕加高刷新率平板。

Yahoo Tech HK ・ 2 週前
中美AI模型僅差3至6個月

中美AI模型僅差3至6個月

中美人工智能競賽激烈，高盛近日發表報告表示，中國AI模型與美國的差距已經縮短到3至6個月，美國的文本或多模態基礎模型每次更新後仍然維持領先地位，但通常接下來的3至6個月，中國的AI模型便會追趕並縮小差距。

信報財經新聞 ・ 1 天前
本地｜醫健通「跨境健康紀錄」功能即日起擴展至全港約630萬用戶

本地｜醫健通「跨境健康紀錄」功能即日起擴展至全港約630萬用戶

醫務衞生局公布，醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能即日起，由目前限於合資格使用醫療券的長者，擴展至全港約630萬醫健通用戶，便利更多市民安全地於指定境外醫療機構，跨境使用電子健康紀錄，以獲得更連貫的醫療服務。 由即日起，全港所有醫健通用戶在20間指定境外醫療機構接受診症前，可預先透過醫健通流動應用程式的「跨境健康紀錄」功能，申請過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄，用戶隨即會在流動應用程式收到「申請二維碼」和「密碼二維碼」。用戶在指定醫療機構求診時，可向當地醫護人員展示二維碼，讓其在指定網絡瀏覽器上開啟及瀏覽相關健康紀錄，以助診斷和治療。指定醫療機構每次取覽時，用戶均會透過選擇的通訊方式，例如手機短訊或電郵收到通知，以保障個人醫健通戶口的資料私隱及安全。用戶亦可透過流動應用程式的「照顧者」功能，為家人申請使用服務。 醫衞局發言人說，因應香港市民在粵港澳大灣區使用醫療服務的情況越趨普遍，政府一直與內地相關部門及醫療機構緊密溝通，今次擴展「跨境健康紀錄」功能的受惠對象至全港市民，是推動跨境醫療協作的重要里程碑。 市民如欲了解更多「跨境健康紀錄」功能的詳情，可瀏覽醫健通專題網站或致電熱線

Fortune Insight ・ 1 天前
小米17 Ultra 影像規格解密，人像夜拍樣張公開

小米17 Ultra 影像規格解密，人像夜拍樣張公開

文章來源：Qooah.com 小米 17 Ultra 將正式亮相，這款新機在影像規格上迎來重磅升級，尤其在人像拍攝領域帶來突破性體驗。 作為小米迄今最薄的 Ultra 機型，其機身厚度僅 8.29mm，搭配後置小型化相機 DECO 與正面超大 R 角 2D 直屏，不僅握持手感舒適不擋手，整體設計也更為簡約精緻。影像核心規格上，新機主鏡採用與 LEICA 合作的 1 吋光影獵人 1050L 傳感器，搭載 LOFIC 超高動態技術，為畫質表現打下堅實基礎。 1 of 8 長焦部分的升級堪稱亮點，小米 17 Ultra 搭載行業首款 LEICA APO 光學認證手機鏡頭，配備 3G+5P 光學變焦鏡組與 1/1.4″ 大底，支援 2 億像素光學變焦。更值得稱道的是，它實現了 75mm、85mm、90mm、100mm 四大黃金人像焦段全覆蓋，且支援全焦段 2 億像素光學直出，通過連續光變技術達成無損變焦效果，這一獨家技術預計 2026 年將僅小米專屬使用。 官方公佈的夜景人像樣張充分展現了其強大實力，畫面純淨度高，意境十足，自然的虛化效果讓主體突出，背景過渡柔和。從參數來看，不同焦段下的樣張均

Qooah.com ・ 16 小時前
簡訊：直播服務遭攻擊 快手股價受壓

簡訊：直播服務遭攻擊 快手股價受壓

視頻平台快手科技（1024.HK）周二表示，應用程序的直播功能前一晚約10時遭受攻擊，迫使平台暫停服務。據財新報道，此次攻擊針對直播內容審核功能，色情內容在直播平台短暫泛濫。 快手錶示已完成系統修復，應用程序直播功能正逐步恢復。公司補充，快手App其他服務未受此次事件影響。快手聲明：「公司強烈譴責黑客的違法犯罪行為，已就上述事宜向公安機關報警並向相關部門報告。」 直播業務是快手三大支柱之一，第三季度貢獻27%的營收。作為中國頭部視頻內容平台，公司日均活躍用戶超4億。 受此消息影響，快手股價周二下跌3.5%；周三小幅回升，午間休市時漲幅達0.4%。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏

The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 22 小時前
2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）

2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）

2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：

Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？

愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？

TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」　網友開戰：不良示範

韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。

姊妹淘 ・ 22 小時前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌　平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛

黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌　平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛

44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片

《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片

2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年

《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年

《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略

臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！

28Hse.com ・ 19 小時前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全

食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。

Yahoo Food ・ 1 天前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力

43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力

43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」　網嘆：好爸爸好丈夫

郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」　網嘆：好爸爸好丈夫

天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。

姊妹淘 ・ 1 天前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭

賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭

拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。

28Hse.com ・ 1 天前
43歲彭于晏香港街頭拍戲！穿POLO衫「胸肌炸裂」 網震驚：這身材太不科學

43歲彭于晏香港街頭拍戲！穿POLO衫「胸肌炸裂」 網震驚：這身材太不科學

男星彭于晏12月20日在香港街頭拍戲時，被路過民眾拍下未修圖照片，畫面在網路上引發討論。鏡頭沒有濾鏡修飾，43歲的他整體狀態依然引人注意，簡單俐落的穿搭也成為話題。

姊妹淘 ・ 20 小時前