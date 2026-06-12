iPhone 盜竊問題嚴峻 Apple 與倫敦警方合作

倫敦警察廳正嘗試以技術手段遏止當地日益嚴重的智能手機盜竊問題。據《BBC》報道，警方已與 Apple 展開合作，警長 Mark Rowley 表示雙方會共享數據，以掌握「全球概況」，目標是防止被盜裝置被抹除資料後重新啟用，從而降低其轉售價值，減少盜竊誘因。

被盜裝置模式已見效

倫敦與許多城市一樣，多年來飽受智能手機盜竊困擾。最近盜賊手法愈發猖獗，直接從用戶手中搶奪仍處於解鎖狀態的手機，例如透過電單車或電動滑板車在街頭作案，亦有人先偷窺 PIN 碼再行竊。去年倫敦警察廳曾批評 Apple 未配合執法部門建立被盜裝置資料庫，如今情況已改變。Apple 早在 2024 年隨 iOS 17.3 推出「失竊裝置模式」，但直至今年 iOS 26.4 起才預設啟用，令盜賊即使知道 PIN 碼也難以接管 Apple 帳號，降低密碼管理員與 Apple Pay 被盜用的風險。

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被搶自動鎖定功能計劃

倫敦警察廳指出，專門搶奪解鎖手機的「搶手機賊」會使用特定軟件重設裝置，但 Rowley 表示 Apple 已解決此問題，近期倫敦大部分被盜手機均未被成功重設。然而，iPhone 仍欠缺類似 Android 的快速自動鎖定功能——只要盜賊動作夠快，手機便不會自動鎖上。

據媒體報道，Apple 計劃利用動作感應器、藍牙或 Wi-Fi 定位偵測盜竊行為，一旦偵測到突然被搶，裝置會自動鎖定；Google 已將此功能命名為「防盜保護鎖定」。倫敦警察廳將繼續與 Apple 交換資料，深入了解倫敦盜竊案例，並可能建議更多技術措施。問題在於，若裝置無法重設，便會被拆解成零件出售，因為零件本身仍有相當價值。