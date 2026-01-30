獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
iPhone 螢幕現橙點、綠點代表有 app 偷聽、偷拍？「國際資料私隱日」，教你 10 個 Apple 用戶必學的私隱保護竅訣
Yahoo Tech HK 為大家整理了 10 個 Apple 保護個人數據的必學貼士，助你全面掌控數位私隱。
在使用 iPhone 時，螢幕頂部偶爾出現的橙色或綠色圓點常讓用戶擔心是否正被「偷聽」或「偷拍」。 適逢「國際資料私隱日」，這其實是 Apple 為了保障用戶私隱而設的透明化功能。Yahoo Tech HK 為大家整理了 10 個保護個人數據的必學貼士，助你全面掌控數位私隱。
1. 辨識錄製指示燈
當有 App 正在使用你的咪高峰或相機時，螢幕會顯示指示燈。 橙色點代表正在使用咪高峰；綠色點則代表正在使用相機，或同時使用相機與咪高峰。 這能讓用戶即時得知哪些錄製工具正在運作。
2. Safari「私密瀏覽」
啟用此模式後，Safari 不會記錄你的瀏覽網頁或搜尋記錄，亦不會跨裝置共享相關資訊。 此外，系統會阻擋已知的追蹤器，且「私密瀏覽」視窗在閒置時會自動上鎖，需驗證密碼方能再次開啟。
3. Safari「智能防追蹤」
許多第三方會利用資料監察你的網上活動，導致廣告如影隨形。 Apple 的「智能防追蹤」利用內置智能功能阻擋跨網站追蹤，並隱藏你的 IP 地址，此功能在預設情況下已自動開啟。
4. 鎖定或隱藏 App
若想確保他人無法查看 iPhone 上的敏感內容，可使用鎖定功能，要求經由 Face ID、Touch ID 或密碼驗證方能開啟。 你亦可將 App 隱藏於已鎖上的專屬「已隱藏」資料夾中，不讓他人察覺其存在。
5. 「隱藏我的電郵」
iCloud+ 訂閱用戶可生成獨特且隨機的電郵地址，用於註冊 App、網頁或經 Apple Pay 購物。 這樣能確保你的個人真實電郵地址不被外洩。
6. 私密雲端計算
Apple Intelligence 依靠雲端運作，而「私密雲端計算」將私隱承諾延伸至雲端。 數據僅用於執行用戶的要求，Apple 強調既不會儲存，也無法存取這些相關數據。
7. App Store 私隱標籤
在下載 App 前，你可以在 App Store 頁面的「App 私隱」部分查看開發者如何使用你的資料。 這份摘要會詳細列出 App 是否會追蹤你的位置、聯絡人或使用資訊。
8. 免費又強大的密碼 App
此 App 讓用戶集中管理帳戶密碼、通行密匙 (Passkeys) 及 WiFi (WiFi) 密碼。 它還會主動通知用戶常見的密碼弱點，例如容易猜中的密碼或已在已知資料洩漏中出現的密碼。
👉iOS 18 新功能：Apple 超強密碼 app，直逼付費版服務（QR 碼分享 Wi-Fi 密碼、一鍵生成高強度密碼、共享密碼）
9. 設定「大約位置」
並非所有 App 都要獲取精確位置。 定位服務私隱控制功能讓用戶選擇只提供「大約位置」（約 10 平方英里範圍，約 25.9 平方公里），在查詢天氣或附近餐廳的同時，避免提供不必要的精確座標。
10. 「背景追蹤」通知
若 App 在背景中存取位置，裝置會定期提醒用戶，並提供地圖顯示 App 在背景使用位置的地點。 用戶可根據地圖資訊決定是否更新相關許可。
