iPhone 轉 HONOR 零難度：Magic8 Pro 內建 iCloud 數據同步功能教學!

對於許多考慮由 iOS 轉投 Android 陣營的用戶而言，資料轉移往往是最大的心理關口。HONOR Magic8 Pro 特別針對這一痛點，內建了高效的「換機資料複製」功能，其中最受矚目的便是直接從 iCloud 下載數據的選項。這項技術徹底打破了品牌間的系統壁壘，用戶即使在舊 iPhone 不在身邊的情況下，依然能夠透過雲端儲存空間，將重要的個人資料完整遷移至新手機。

實踐這項便捷的轉移流程非常直覺。用戶只需開啟 HONOR Magic8 Pro 的系統設定介面，進入「換機資料複製」選項並將其設定為新裝置。在授予必要的系統權限後，系統會詢問舊裝置的類型，此時選擇 Apple 裝置並指定使用「iCloud 下載」路徑。隨後，系統會要求輸入相關的 Apple ID 登入資訊與雙重驗證碼，以確保數據下載過程的安全與私隱。

登入成功後，HONOR Magic8 Pro 會列出可供同步的數據類別，用戶可以根據個人需求勾選聯絡人、相片或行事曆等重要資訊。點選開始轉移後，系統便會全自動完成餘下的工作。這種基於雲端的轉移方式不僅節省了實體線材連接的繁瑣，更讓換機過程變得如同下載應用程式般簡單，讓用家能無縫銜接，第一時間體驗 HONOR Magic8 Pro 的強大硬體效能。