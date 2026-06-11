iPhone 遭竊裝置保護功能 成功遏止倫敦盜賊
近年倫敦 iPhone 盜竊問題猖獗，盜賊常騎乘機車搶奪後轉售。然而近期數據顯示，被盜 iPhone 遭重新激活的比例大幅下降，主因是 Apple 在 2026 年 3 月透過 iOS 26.4 更新，將「遭竊裝置保護功能」預設為啟用，使盜賊難以重置手機牟利。
保護機制徹底封鎖重置流程
該功能自 2023 年推出，但直至今年才強制開啟。啟用後，關閉「遺失模式」或清除裝置內容等敏感操作，都須通過 Face ID 或 Touch ID 驗證；部分動作甚至需等待一小時，讓受害者在期間內透過「尋找」網路標記裝置為遺失。即使盜賊知道鎖屏密碼，也無法執行原廠重置，從而斷絕轉售管道。
倫敦警方公開讚揚成效
倫敦警察局長 Sir Mark Rowley 在接受 BBC 專訪時坦言，近期「絕大多數」被盜 iPhone 均未被成功重置。他同時呼籲科技公司應進一步強化防盜機制，但也承認 Apple 已顯著改善問題。Rowley 更透露，倫敦警察廳已與 Apple 簽訂情報共享協議，期望能更精準掌握 iPhone 盜竊與銷贓模式。
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熱刺再增兵 簽般茅中堅辛尼斯
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率葉士域治升班離任 麥堅拿 ：決定不容易
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突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos
馬刺「罪人」霍斯：以為會跑贏阿奴路比
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美國大學生12.75秒破110米欄世績
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【世盃‧強者】孫興慜：冇話過最後一屆
【Now Sports】且別以為孫興慜轉投非主流的美職，代表收火，他沒有，亞洲天王依然鬥志高昂。第4次出戰決賽周了，被問到是否最後一次，他冷然一句：從沒說過。「如果大人害怕小孩，這個世界就完了。」近期大熱的韓劇金句，說的不是以大欺小，而是講求原則，勿因懼怕衝突而拒絕站起來。兩年前亞洲盃對約旦前，以李剛仁為首的年輕球員，在晚膳期間匆匆吃飯，只求把握時間趕往打乒乓球，作為前輩的孫興慜（Son Heung-min）認為聚餐是凝聚團隊精神的重要時刻，要求他們坐下，卻有人對Sonny出言不遜，引發口角及推撞，老孫最後手指受傷…..那時人氣上升的李剛仁，其後公開道歉，之後又飛往倫敦親自向孫興慜致歉。Sonny也在社交平台大方上載兩人的合照，呼籲球迷繼續支持該後輩。離開熱刺後，Sonny轉投洛杉磯FC，不代表旨在「養老」，或討一個僅次於美斯的豐厚薪酬，依然戰意十足。3月一場中北美洲冠軍盃，當他被對手從後攔截，立時收起平時的笑容，站起來上前與對手對峙，發生身體碰撞……韓國在周四展開本屆世界盃之旅，先與捷克交鋒，他賽前受訪時，坦言隊友與自己同樣戰意高昂：「隊友對這場比賽感到非常興奮、充滿鬥志，我實在要讓
美國銀行雙升英特爾評級，看好CPU及晶圓代工前景，股價盤前漲約5%
Investing.com - 英特爾股價在盤前交易中上漲約5%，此前美國銀行（Bank of America）將該股評級從「跑輸大市」大幅上調至「買入」，並將目標價從96美元上調至135美元。此次升評的主要驅動力，在於市場對英特爾伺服器CPU業務前景及外部晶圓代工業務的信心持續增強。
港股IPO｜縱符不超過300頁 港交所劉穎批評：廣告多資訊少 未運用好招股書頁數上限
繼證監會今年1月發通函建議主體招股書頁數上限為300頁後，港交所(0388)董事總經理兼首次公開招股審查聯席主...
哥頓變劊子手：簡尼不在場令我興奮
【Now Sports】哥頓於熱身賽對哥斯達黎加射入12碼，他直言慶幸隊長哈利簡尼當時並不在場。英格蘭在周三這場熱身賽以3:0大勝，哥頓（Anthony Gordon）除了早段左路變速底線傳中予迪勤懷斯射入，為英軍先開紀錄外，自己在下半場亦射入12碼。他賽後說：「當你替英格蘭上陣，就總有壓力。正如大家知道，有頂尖球員在後備席等待上陣。總是存在壓力，如果你處理不到，就不屬於這個水平。」談到成為劊子手，顯然多得球隊慣常劊子手哈利簡尼當時已退下火線：「他不在場令我感到興奮，我當時四處張望找尋他。既然他不在場，我就想主踢。我喜歡操刀12碼，也喜歡承受那種壓力，很高興射入了。」來季加盟巴塞隆拿的哥頓，之前18次代表英軍錄得兩入球0助攻，此戰是首次單場有入球兼有助攻。
筲箕灣香島3座高層3房套月租$43,000 呎租約$43 (另有本日最新成交)
筲箕灣香島3座高層3房套月租$43,000 呎租約$43 美聯物業 - 鄭琨經理表示，該行剛促成筲箕灣香島一宗大單位租務成交。 成交單位為香島3座高層C室，實用面積約991平方呎，屬3房套房連儲物室間隔，空間寬敞實用。單位原叫租約$45,000，經議價後以月租$43,000租出，折合實用呎租約$43。 鄭琨表示，單位屬屋苑優質大戶型，獲租客承租。 資料顯示，業主於2017年12月以約$2,180萬購入上述物業，按現時租金水平計算，租金回報率約2.4厘。 延伸閱讀: 筲箕灣 長沙灣幸薈開放式議價後以$1.05萬獲承租 業主享回報約4.4厘 香港置業-何厚龍董事表示，租出單位為長沙灣幸薈極低層C室，實用面積約177平方呎，屬開放式間隔，望市景。何厚龍稱，單位以月租1.1萬元放租僅3日即吸引外區客洽詢，雙方經議價後以$1.05萬承租，實用面積平均呎租約$59.3。據了解，新租客為單身客，心儀單位價錢相宜，故睇樓1次後決定承租。 資料顯示，業主於2026年1月以約$288萬購入上述單位，若以現時的租金計算，業主享回報約4.4厘。 延伸閱讀: 幸薈 長沙灣 旺角Skypark高層1房議價後以$6
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由恒地牽頭發展、位於紅磡庇利街1號的首岸第4期即將展開首輪銷售。該項目隸屬小學35校網及九龍城中學校網。發展商早前先後推出兩張價單，首批及次批單位的折實均呎分別為21,301元及21,439元。由於次批涵蓋較多高層單位，撇除樓層景觀等因素後，整體定價與早前推出的期數相若，實際屬原價推售。因應項目將於本周日（14日）發售80伙，下文將綜合各戶型的分佈、景觀特點及按揭供款預算，供準買家按自身需要去選擇合適單位。閱讀更多：首岸第4期連推90伙 折實均呎21,301至21,439元｜同柱單位呎價微升0.58% 屬原價推售首岸3期加推78伙原價推售｜折實均呎23,151元｜同柱呎價最多貴0.77%首岸第4期第5座提供264伙 91%為兩房戶首岸第4期屬於整個發展項目的第5座，樓高27層，合共提供264伙，預計關鍵日期為2027年8月31日，樓花期大約14個月。單位涵蓋兩至三房戶，實用面積介乎338至585平方呎。當中兩房戶佔全盤約91%，合共240伙，實用面積由338至469平方呎不等，主要分佈於B至H室及J至M室。餘下9%的單位全屬三房戶，合共24伙，實用面積劃一為585平方呎，全數設於A室。
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Bloomberg 【彭博】-- 阿里巴巴和京東的股價大跌，中國監管機構先前約談一些大型電商平台，並要求整改虛假宣傳，這是北京方面針對電商平台無序競爭發出的最新警告。阿里巴巴股價周四在香港一度下跌6.2%，低於預期，這是消費者情緒低迷的跡象。央視報導，市場監管機構也點名批評了拼多多和抖音、小紅書等平台，因在年度購物節期間的促銷活動虛假宣傳。原文標題Alibaba, JD Lead China Selloff After Latest Beijing Warning (2)\--聯合報導 Sangmi Cha、Charlotte Yang.
工信局料2030年國內整車企業縮至約15家
<匯港通訊> 內地長春市工信局近日發布《長春市汽車產業發展「十五五」規劃(徵求意見稿)》，指出近年長春市一汽產銷出現下滑，未來或將面臨央企戰略重組的壓力，又指在內捲壓力下，車企優勝劣汰進程提速，預計2030年國內整車企業集團數量將減至15家左右。徵求意見全文指出，中國汽車市場進入存量競爭階段，去年行業利潤率已縮至4.1%，低於工業平均水平。「十五五」(2026至2030年)期間，將是中國汽車市場和產業競爭格局走向成熟的重要階段，優質企業兼併重組、尾部企業淘汰出清成為主要趨勢，預料到2030年，國內整車企業集團將由71家縮減至15家左右。徵求意見並顯示，全力支持整車企業轉型升級，打造世界級整車企業集團。緊抓國家支持優質企業兼併重組的政策機遇，支持長春市整車企業通過股權投資、技術合作等形式，入股或收購具有技術能力和競爭力的優質企業或品牌；借助長春市產業優勢，以代工或獨立生產等形式，推進相關爆款車型導入，盤活閒置整車產能。同時，支持整車企業強化與國內跨界企業在智能網聯領域戰略合作。其中，全力支持中國一汽整合全球創新資源，深化與零跑(09863)、華為、大疆等企業，在新能源汽車、智能網聯等領域