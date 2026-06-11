iPhone 遭竊裝置保護功能 成功遏止倫敦盜賊

近年倫敦 iPhone 盜竊問題猖獗，盜賊常騎乘機車搶奪後轉售。然而近期數據顯示，被盜 iPhone 遭重新激活的比例大幅下降，主因是 Apple 在 2026 年 3 月透過 iOS 26.4 更新，將「遭竊裝置保護功能」預設為啟用，使盜賊難以重置手機牟利。

與 iPhone 相關的圖片

保護機制徹底封鎖重置流程

該功能自 2023 年推出，但直至今年才強制開啟。啟用後，關閉「遺失模式」或清除裝置內容等敏感操作，都須通過 Face ID 或 Touch ID 驗證；部分動作甚至需等待一小時，讓受害者在期間內透過「尋找」網路標記裝置為遺失。即使盜賊知道鎖屏密碼，也無法執行原廠重置，從而斷絕轉售管道。

廣告 廣告

倫敦警方公開讚揚成效

倫敦警察局長 Sir Mark Rowley 在接受 BBC 專訪時坦言，近期「絕大多數」被盜 iPhone 均未被成功重置。他同時呼籲科技公司應進一步強化防盜機制，但也承認 Apple 已顯著改善問題。Rowley 更透露，倫敦警察廳已與 Apple 簽訂情報共享協議，期望能更精準掌握 iPhone 盜竊與銷贓模式。