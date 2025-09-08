Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iPhone 16優惠｜iPhone16限時減價！豐澤網店激減$600 / 京東最平$4,920內入手

每年Apple的發布會都會成為科技與時尚界的焦點，而本年度的Apple發布會將於9月9日早上10時（香港時間9月10日凌晨1時）舉行，iPhone17系列即將推出！不少人也期待iPhone16系列會減價，現時已陸續有部份零售連鎖店及內地旗艦店正進行減價，最平$5,000內即可入手一部，打算以優惠價購入iPhone16的朋友，是時候要準備搶貨了！

iPhone 16官方價格

香港Apple現時發售iPhone 16系列價錢由$5,099至$13,599，最低價入門型號為iPhone 16e (128GB)。

Apple官方價格如下：（7/9更新）

iPhone 16 優惠｜京東 5000內入手iPhone16

Apple京東自營旗艦店價格：（7/9更新）以下為人民幣兌換港元價格

內地網站Apple京東自營旗艦店 推出iPhone16系列減價優惠！其中熱門機款iPhone 16 pro 128GB只需人民幣6,599（約港元$7,207.06），比香港官方價格便宜$1,392。另外iPhone 16 128GB只需人民幣5199（約港元5,678.06），比香港官方價格便宜$1,221，性價比相當高！

京東旗艦店入手iPhone 16 pro 128GB只需人民幣6,599（約港元$7,207.06）

iPhone 16 128GB只需人民幣5199（約港元5,678.06）

而較大容量的iPhone 16 pro 1TB，與官方價最接近，其中iPhone 16 Pro Max 1TB的價格甚至比香港官方價更高接近$1000。

另一款iPhone16系列中最便宜的入門機款iPhone16e 128GB，價格只需人民幣4,499（約港元$4,913.56），比官方便宜$185.44。不過現時大部份京東網店出售的iPhone16系列均缺貨，如需購買就要按「到貨通知」或親臨京東於內地的門市了。

京東旗艦店入手最便宜的入門機款iPhone16e 128GB只需人民幣4,499（約港元$4,913.56）

iPhone 16 優惠｜豐澤網店限定優惠！iPhone16 Pro 及 iPhone16ProMax 勁減$600

豐澤網店價格：（7/9更新）

豐澤於網上商店發售iPhone16，推出網店限定優惠，包括iPhone 16、iPhone 16 e、iPhone16 plus、iPhone16 pro、iPhone16 Pro Max，全系列大部份都減價$400-$600，減價優惠最高為iPhone16 Pro 1TB 售價為$12,199，及iPhone 16 Pro Max 1TB 售價為$12,999 ，兩款均比官方便宜$600。

豐澤網店限定優惠iPhone16 Pro 1TB 售價為$12,199，較官方平$600

iPhone 16 Pro Max 1TB 售價為$12,999，較官方平$600

