iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池
9 月 10 日凌晨發布。
除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在 9 月 10 日凌晨的發布會正式到來前，我們先為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。
👉 iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
👉 摺疊 iPhone 流言懶人包：似 Samsung Fold？最大超過 12 吋？2026 年推出？
能被一眼認出的 Pro 全新設計！
從 2019 年 iPhone 11 Pro 開始被引入的圓角方形三點相機已經被 Apple 一口氣用了 5 代，2025 年是時候迎接點新的東西了。現有諜照都指向了一套辨識度頗高的設計，雖然鏡頭開孔佈局延續以往，但閃光燈和 LiDAR 模組被放到了右邊。整個相機區被一片大的圓角矩形蓋板覆蓋（顏色是否跟背蓋統一還不太好說），看得出與 iPhone 17 Air 的設計存在統一性。與此同時，背面的蘋果標誌可能也會因應新設計下移。
機身側面的按鈕配置看起來跟 iPhone 16 這代類似，但傳說中框材料會回歸鋁合金，不再選用相對「稀有」的鈦合金或不鏽鋼（據稱是出於「環保考量」）。iPhone 17 Pro 這次可能會主推和 iPhone 15 Pro 類似的藍色和全新的顯眼橙色，至於定位低一點的 iPhone 17，設計上暫時看不出有什麼特別之處，可能蘋果最終會在配色上多花點工夫。
疑似 iPhone 17 Pro 測試機在街頭出現！
I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ
— Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025
👉 iPhone 17 全系四機 CAD 諜照流出，設計變化明顯
👉 iPhone 17 Air 新機模諜照展示厚度，17 全系列搭載 MagSafe
👉 已幾可肯定 iPhone 17 Pro 系列外觀？疑似準備加工的中框組件相片曝光
👉 iPhone 17 Pro 傳聞由鈦合金轉用鋁製中框的理由是「環保考量」
A19 系列晶片有沒有 2nm？Pro Max 獨佔 VC 散熱？
去年夏天就有台媒爆料稱，Apple 吃下了台積電 2025 年所有的 2nm 產能，目的就是確保 iPhone 17 Pro 和其他 Apple 產品的供貨。但後來知名分析師郭明錤堅稱 iPhone 17 這一代搭載的晶片仍會是 3nm，一時不好確認新一代 A 系列晶片到底能不能用上最新的製程。
👉 iPhone 17 Pro Max 據傳在 RAM 和散熱上都優於同代 iPhone，AI 能力也更強悍
而在型號分配上，按照慣例 iPhone 17 多半會跟新的 Air 一樣採用基礎的 A19。兩款 Pro 則會升級到 A19 Pro，其中 iPhone 17 Pro Max 更可能獨佔 12GB RAM 和基於 VC 均熱板及石墨片的全新散熱系統。如果是這樣的話，被人詬病了好多年的溫度問題或許在今年就能有一些改善。
望遠、錄影加強，或有可變光圈？
去年中時 The Information 曾發文稱 iPhone 17「至少有一個型號」會借鑑 Android 旗艦搭載「基於機械系統」的可變光圈相機。在這項技術的加持下，同一顆相機能針對不同的進光量、快門速度需求調整光圈大小，以適應暗光、街拍等各種拍攝場景。但後來郭明錤否定了這一說法，並表示可變光圈要等到 iPhone 18 才有。
👉 iPhone 17「至少有一個型號」會搭載「基於機械系統」的可變光圈相機？
除此之外，郭還預測稱從 iPhone 15 Pro Max 開始出現的四連反射稜鏡技術會被繼續沿用。其中「高階 iPhone 17 機種」的望遠相機有望將感光器尺寸從前代的 1/3.1 英寸增大到 1/2.6 英寸，畫素數也會從 12MP 漲到 48MP。與此同時，iPhone 17 的四個型號可能都會把自拍相機換成 24MP。
👉 傳 iPhone 17 Pro 將把錄影作為相機核心賣點，力求進一步吸引創作者
值得一提的是，彭博記者 Mark Gurman 上月還透露錄影功能將成為 iPhone 17 Pro 的核心賣點之一。「2025 年 iPhone 產品線想要達到的目標之一是讓 vlog 社群和其他影片創作者拋棄專門的相機，轉而更多使用 iPhone。」Gurman 這麼寫道，「預計 9 月新 iPhone 登場時，Apple 會比以往任何時候更加大力地宣傳這些錄影功能。」
Apple 自研 Wi-Fi 晶片
繼 iPhone 16e 首發 C1 5G 基頻晶片之後，另一款 Apple 自研的 Wi-Fi 晶片可能會隨 iPhone 17 一同登場，而且還是全系搭載。「除了降低成本外，轉向自研 Wi-Fi 晶片還能加強 Apple 裝置間的連接性。」郭明錤在文章中如此寫道。這裡的「連接性」具體指的是什麼還有待確認，而 C1 的一大賣點是降低功耗，不知 Apple 的新 Wi-Fi 晶片是否也能給手機帶來這方面的幫助呢？
👉 iPhone 17 全系搭載 Apple 自研 Wi-Fi 晶片？iPhone 16e 首發 C1 下半年即迎來搭檔
最大 5,000mAh 電池？全系支援 MagSafe 且會解封反向無線充電
在經過多年穩步提升後，有消息說 iPhone 17 Pro Max 的電池將增加到 5,000mAh。而因為蘋果在 iPhone 16e 上去掉了 MagSafe，因為 Apple 在 iPhone 16e 上去掉了 MagSafe，所以坊間多少也有一點對 iPhone 17 上是否會出現類似情況的討論。但大家關心的對象主要是超薄機 iPhone 17 Air，而根據 Sonny Dickson 不久前放出的機模諜照，各位應該毋需擔憂。四款 iPhone 17 全都會支援 MagSafe，但充電功率有沒有長進就要等更多的爆料了。
👉 iPhone 17 Pro Max 將有 5,000mAh 電池？無綫反充有望解除封印
👉 傳 iPhone 17 Pro 將開放反向無線充電，多年後封印終解開？
最後還有一點，就是從 iPhone 11 便開始傳的反向無線充電在多年後可能終於要被 Apple 解除封印。過去一直存在一種說法，認為近幾代 iPhone 其實都為這項功能做好了硬體準備，只是不知出於何種原因官方在軟體上進行了限制。今年 Apple 似乎終於想通，據傳 iPhone 17 Pro 的 7.5W 無線反充目前已在測試當中。
推出時間和售價
按照慣例，iPhone 17 系列應該會在今年 9 月正式登場，價格會不會有調整暫時還不好說。
