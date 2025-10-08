焦點

每日飲無糖汽水　脂肪肝風險升六成

Yahoo Tech HK

iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近七折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025

新買的手機馬上保護起來！

iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近七折大促，Apple、Beats 多個款式

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期

Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。兩者的保護殼目前會員特價低至 US$37 和 US$33，換算過來分別是 HK$290 和 HK$260。對比香港購買都要便宜不少，代運夾單非常合適喔。

iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠矽膠保護殼

Amazon 會員特價 US$37（約 HK$290，需要集運）｜原價 US$49

立即購買

iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠透明保護殼

Amazon 會員特價 US$37（約 HK$290，需要集運）｜原價 US$49

立即購買

iPhone 17 Pro、17 Pro Max 原廠 TechWoven 保護殼

Amazon 特價特價 US$44（約 HK$340，需要集運）｜原價 US$60

立即購買

Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 矽膠保護殼

Amazon 會員特價 US$33（約 HK$260，需要集運）｜原價 US$45

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Beats 企架保護殼
Beats 企架保護殼

新一批官方配件仍提供了矽膠、TechWoven、透明等多種款式，同時支援 MagSafe 磁吸充電和相機控制按鍵。其中部分型號更可連接 Apple 新推的斜孭掛繩，或是自帶可拆式吊繩能在需要時充當企架，適用的場景相當豐富。

iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠矽膠保護殼

Amazon 會員特價 US$37（約 HK$290，需要集運）｜原價 US$49

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$369

立即購買

iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠透明保護殼

Amazon 會員特價 US$37（約 HK$290，需要集運）｜原價 US$49

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$369

立即購買

iPhone 17 Pro、17 Pro Max 原廠 TechWoven 保護殼

Amazon 特價特價 US$44（約 HK$340，需要集運）｜原價 US$60

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$449

立即購買

iPhone Air 原廠 bumper 保護殼

Amazon 特價 US$29（約 HK$230，需要集運）｜原價 US$39

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$299

立即購買

Beats 堅固保護殼
Beats 堅固保護殼

Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 矽膠保護殼

Amazon 會員特價 US$33（約 HK$260，需要集運）｜原價 US$45

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$349

立即購買

Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、企架保護殼

Amazon 會員售價 US$44（約 HK$340，需要集運）｜原價 US$59

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$449

立即購買

Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 堅固保護殼

Amazon 會員特價 US$59（約 HK$460，需要集運）｜原價 US$79

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$649

立即購買

