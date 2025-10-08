每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近七折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
新買的手機馬上保護起來！
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。兩者的保護殼目前會員特價低至 US$37 和 US$33，換算過來分別是 HK$290 和 HK$260。對比香港購買都要便宜不少，代運夾單非常合適喔。
iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠矽膠保護殼
Amazon 會員特價 US$37（約 HK$290，需要集運）｜原價
US$49
iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠透明保護殼
Amazon 會員特價 US$37（約 HK$290，需要集運）｜原價
US$49
iPhone 17 Pro、17 Pro Max 原廠 TechWoven 保護殼
Amazon 特價特價 US$44（約 HK$340，需要集運）｜原價
US$60
Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 矽膠保護殼
Amazon 會員特價 US$33（約 HK$260，需要集運）｜原價
US$45
新一批官方配件仍提供了矽膠、TechWoven、透明等多種款式，同時支援 MagSafe 磁吸充電和相機控制按鍵。其中部分型號更可連接 Apple 新推的斜孭掛繩，或是自帶可拆式吊繩能在需要時充當企架，適用的場景相當豐富。
iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠矽膠保護殼
Amazon 會員特價 US$37（約 HK$290，需要集運）｜原價
US$49
Apple 香港官網售價 HK$369
iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠透明保護殼
Amazon 會員特價 US$37（約 HK$290，需要集運）｜原價
US$49
Apple 香港官網售價 HK$369
iPhone 17 Pro、17 Pro Max 原廠 TechWoven 保護殼
Amazon 特價特價 US$44（約 HK$340，需要集運）｜原價
US$60
Apple 香港官網售價 HK$449
iPhone Air 原廠 bumper 保護殼
Amazon 特價 US$29（約 HK$230，需要集運）｜原價
US$39
Apple 香港官網售價 HK$299
Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 矽膠保護殼
Amazon 會員特價 US$33（約 HK$260，需要集運）｜原價
US$45
Apple 香港官網售價 HK$349
Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、企架保護殼
Amazon 會員售價 US$44（約 HK$340，需要集運）｜原價
US$59
Apple 香港官網售價 HK$449
Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 堅固保護殼
Amazon 會員特價 US$59（約 HK$460，需要集運）｜原價
US$79
Apple 香港官網售價 HK$649
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
