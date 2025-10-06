焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech HK

iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025

新買的手機馬上保護起來！

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期

Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

廣告

👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025

剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。兩者的保護殼目前低至 US$40 和 US$36 即可入手，換算過來分別是 HK$310 和 HK$280。對比香港購買都要便宜不少，代運夾單非常合適喔。

iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠矽膠保護殼

Amazon 特價 US$40（約 HK$310，需要集運）｜原價 US$49

立即購買

iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠透明保護殼

Amazon 特價 US$40（約 HK$310，需要集運）｜原價 US$49

立即購買

iPhone 17 Pro、17 Pro Max 原廠 TechWoven 保護殼

Amazon 特價 US$50（約 HK$390，需要集運）｜原價 US$60

立即購買

Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 矽膠保護殼

Amazon 特價 US$36（約 HK$280，需要集運）｜原價 US$45

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Beats 企架保護殼
Beats 企架保護殼

新一批官方配件仍提供了矽膠、TechWoven、透明等多種款式，同時支援 MagSafe 磁吸充電和相機控制按鍵。其中部分型號更可連接 Apple 新推的斜孭掛繩，或是自帶可拆式吊繩能在需要時充當企架，適用的場景相當豐富。

iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠矽膠保護殼

Amazon 特價 US$40（約 HK$310，需要集運）｜原價 US$49

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$369

立即購買

iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠透明保護殼

Amazon 特價 US$40（約 HK$310，需要集運）｜原價 US$49

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$369

立即購買

iPhone 17 Pro、17 Pro Max 原廠 TechWoven 保護殼

Amazon 特價 US$50（約 HK$390，需要集運）｜原價 US$60

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$449

立即購買

iPhone Air 原廠 bumper 保護殼

Amazon 特價 US$37.2（約 HK$290，需要集運）｜原價 US$39

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$299

立即購買

Beats 堅固保護殼
Beats 堅固保護殼

Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 矽膠保護殼

Amazon 特價 US$36（約 HK$280，需要集運）｜原價 US$45

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$349

立即購買

Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、企架保護殼

Amazon 售價 US$59（約 HK$460，需要集運）

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$449

立即購買

Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 堅固保護殼

Amazon 特價 US$70（約 HK$540，需要集運）｜原價 US$79

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$649

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

👉 Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$6,880 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

AMa

其他人也在看

韓國機械手指實現月球漫步表演

韓國機械手指實現月球漫步表演

來自韓國漢陽大學的一段新視頻以輕鬆幽默的方式展示了機器人研究。這段視頻展示了一隻機器手在麥可·傑克森的《Smo […]

TechRitual ・ 14 小時前
AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025

AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025

新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025

AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025

AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。

Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
簡約公屋揭擅自剪短螺絲　建築署署長：最壞打算全部拆下重新安裝

簡約公屋揭擅自剪短螺絲　建築署署長：最壞打算全部拆下重新安裝

【Now新聞台】屯門及柴灣三個簡約公屋項目發現撐板螺絲被剪短等問題。建築署署長李翹彥指，承建商已提交補救方案，署方仍在審視當中，最壞打算是將所有組件全部拆下重新安裝，最長需時4至5個月，正商討不須全拆的方法。承建商「安保俊和聯營」三個在小欖、屯門及柴灣的簡約公屋項目，部分連接混凝土核心牆的螺絲被剪短，亦有鐵片螺絲位被擅自開大。有人質疑是組裝合成的組件設計出現問題，所以工人要調整施工方法。建築署署長李翹彥強調，擅自更改施工方法有機會影響結構安全。建築署署長李翹彥：「有些(螺絲)是可以扭得入，但都不知道為甚麼被剪短。很多時在現場施工，有些需要調整或更改，不是不讓你做，只不過你要和我們溝通，可能有些補救措施，我們的工程師要計算，有(數據)給我們時是可以做到。連接孔有些你又不安裝(螺絲)，或者可能很難安裝(螺絲)，你也要跟我們說吧？沒有跟我們說然後做了，就給下一個組件掩蓋，我們大家都不知道，這個才是問題。」李翹彥指，承建商已提出補救方案，署方正審視，但組件一環扣一環，部分要拆下來才看到有沒有問題，但鑑於要按時交貨，正與承建商商討有否更好其他方法。李翹彥：「剪螺絲的位置是連接中間有些主力，例如升降機、樓梯石屎整個位置，那個是最重要，因為所有組裝合成組件拉在一起是靠那個位置。最直接當然是全部拆下，但有沒有其他方案可以令到不用拆這麼多？可能可以只取下一半，我們正審視方案是否可以接受，因為要重新安裝以及連接孔，長遠壽命及很多要先看清楚。最壞打算及目標，希望4至5個月取下及逐個逐個再安裝。」李翹彥又稱，今次事件是署方主動巡查發現，認為監管機制行之有效，而由助理署長領導的獨立調查小組亦會研究有否更好的機制。&nbsp;#要聞

now.com 影音新聞 ・ 4 小時前

熱身賽初體驗 法拉格比歷代狀元好彩？

【Now Sports】今年選秀狀元古柏法拉格，周一為達拉斯獨行俠在季前熱身賽首次上陣，演出不錯，而球隊最終也以106:89擊敗上屆總冠軍奧克拉荷馬雷霆。雷霆方面沒有基哲斯亞歷山大、謝倫威廉斯及賀姆格倫等奪冠功臣壓陣，只派出副選，因此大家將焦點放在古柏法拉格（Cooper Flagg）身上。法拉格與安東尼戴維斯、卡里湯臣皆正選出賽，但首節沒有得分，曾兩次起手不入，而他最後所得的10分，全集中在第2節的最後5分鐘內。除了得分，他還貢獻了6個籃板、3次助攻和1次封阻；正選球員中，也只有他一人得分達雙位數。賽後，法拉格對這次初體驗感到不可思議，而戴維斯談到這名18歲新星時，則認為他比包括自己在內的歷代狀元幸運：「對他來說，來到了一支實力雄厚的球隊。我們有很多經驗豐富的戰將，他不用像一般狀元要做那麼多事情，壓力也不會像一般進入聯盟最差球隊的狀元那麼大。」

now.com 體育 ・ 1 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區低至2折，Yahoo購物專員推介入手Valentino Garavani手袋平了近萬元、JOSEPH黑色長裙低至2折、adidas Samba波鞋折後只需$466！不過部分減價產品數量不多，事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
OpenAI 與 AMD 達成合作，將共同打造 6 吉瓦 AI 數據中心

OpenAI 與 AMD 達成合作，將共同打造 6 吉瓦 AI 數據中心

剛剛從 NVIDIA 那裡得到 1,000 億美元投資的 OpenAI，轉身又跟對方的競爭對手 AMD 達成了新的協議。

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
星座運勢｜10月白羊/金牛/雙子運勢：雙子貴人機會多別一個人硬撐、金牛魅力強請勇敢地發光｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

星座運勢｜10月白羊/金牛/雙子運勢：雙子貴人機會多別一個人硬撐、金牛魅力強請勇敢地發光｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2025年10月星座運勢，分析白羊座、金牛座、雙子座10月星座運勢。

Yahoo Style HK ・ 41 分鐘前
星座運勢｜10月巨蟹/獅子/處女運勢：巨蟹資源充足將計劃付諸實行、獅子宜沉思獨處整理思緒｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

星座運勢｜10月巨蟹/獅子/處女運勢：巨蟹資源充足將計劃付諸實行、獅子宜沉思獨處整理思緒｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

12星座2025年10月星座運勢，分析巨蟹座、獅子座、處女座10月星座運勢。

Yahoo Style HK ・ 41 分鐘前
Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單

Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單

「Dior小公主」智秀Jisoo近日在Dior 2026春夏大秀中率先演繹全新手袋，精緻的蝴蝶結設計與復古金屬細節瞬間成為焦點，讓這款未上市包款直接登上粉絲的願望清單！

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
中國團隊研發可在飛行中互換工具的無人機

中國團隊研發可在飛行中互換工具的無人機

位於中國的西湖大學的研究人員近期發展出一種新系統，名為 FlyingToolbox，該系統使無人機能夠在飛行中 […]

TechRitual ・ 10 小時前
中國新一代運輸機目標 4,000 英里航程以競爭美國 C-17

中國新一代運輸機目標 4,000 英里航程以競爭美國 C-17

根據最新的研究報告，一款新一代的戰略運輸機正在開發中，旨在提升軍事及人道救援任務的效率。這架飛機的機身和機翼設 […]

TechRitual ・ 14 小時前
特朗普盛讚高市早苗「極具智慧」 雙方預計28日面對面會談

特朗普盛讚高市早苗「極具智慧」 雙方預計28日面對面會談

美國總統特朗普週一 (6 日) 表示，日本可能的首位女性首相高市早苗是「一位備受尊敬、極具智慧和力量的人」。另據日媒報導，特朗普有望於 10 月底訪問日本，28 日將與日本新首相舉行元首會談。

鉅亨網 ・ 5 小時前
網上熱話｜香港交通一特點 內地再發達也無法超越 掀內地網民激辯

網上熱話｜香港交通一特點 內地再發達也無法超越 掀內地網民激辯

香港是彈丸之地，惟公共交通網絡發達，不管去哪裡，幾乎都是一小時生活圈。近日，在社交平台小紅書就有一條短片，談到「香港有件事，內地再發達也無法超越」。當中所談到的原來是塞車問題。

am730 ・ 1 小時前
Tesla Full Self-Driving v14 版本的改進建議

Tesla Full Self-Driving v14 版本的改進建議

隨著 Tesla 計劃在本週發佈 Full Self-Driving（FSD）版本 14，首席執行官 Elon […]

TechRitual ・ 12 小時前
Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟｜Amazon Prime Day優惠2025

Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟｜Amazon Prime Day優惠2025

剛剛推出才幾個月的 Samsung 9100 PRO SSD 在 Prime Big Deal Days 前夕再次刷新歷史低價，1TB、2TB 和 4TB 型號目前最多打 63 折，特價分別低至 US$126、US$200 和 US$399。

Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
簡尼：回歸英超意欲消減

簡尼：回歸英超意欲消減

【Now Sports】英格蘭首席射手哈利簡尼直言，在拜仁慕尼黑發展如意，對重返英超角逐的意欲消減。哈利簡尼（Harry Kane）於2023年夏天以8640萬鎊的轉會費，從熱刺改投拜仁慕尼黑，合約為期4年。熱刺高層曾明言希望日後邀簡尼重返母會，不過從簡尼的言論看，成事機會比之前還要小。簡尼坦言回英格蘭的意欲已不如以往。「關於（在拜仁慕尼黑）留得更久，是我可以前瞻得到的。我數星期前表示，與拜仁方面尚未傾談，但如果會方提及此事，我願意傾談，真誠對話。這顯然取決於明年的發展，以及大家一起達到甚麼。我會說此刻處於夢幻般的時刻，別的事情不會去想。」「關於英超，我不知道。若果你在我最初加盟拜仁時問我，我會說肯定會回歸。現在我在這兒已兩年，我會說（回歸英超）意欲已消減，但我又不會說永遠不回歸。」他續說。32歲的簡尼迄今為拜仁出賽106場入103球，協助拜仁贏得去季德甲冠軍，是他球員生涯首個錦標。

now.com 體育 ・ 6 小時前
OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後

OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後

OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Samsung EVO Select microSD 卡近歷史低價，HK$270 購 512GB 免運費｜Amazon Prime Day優惠2025

Samsung EVO Select microSD 卡近歷史低價，HK$270 購 512GB 免運費｜Amazon Prime Day優惠2025

手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡目前正在 Amazon 上促銷。512GB 容量幾乎降到了歷史低點，只要 US$35，換算過來大約是 HK$270 且符合滿 US$49 免運費。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣

PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣

索尼旗下 PlayStation 平台過去以其眾多高品質的第一方獨佔大作稱霸市場，除了遊戲玩法本身外，敘事部分更是能帶給玩家宛如觀賞好萊塢大片般的沉浸體驗。然而，最近外媒 IGN 的一名編輯卻發文直言，他對 PlayStation 近幾年的第一方遊戲劇情感「膩了」，因為主題全部都太過重複，不是復仇就是悲傷類型。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前