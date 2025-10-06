中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
新買的手機馬上保護起來！
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。兩者的保護殼目前低至 US$40 和 US$36 即可入手，換算過來分別是 HK$310 和 HK$280。對比香港購買都要便宜不少，代運夾單非常合適喔。
iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠矽膠保護殼
Amazon 特價 US$40（約 HK$310，需要集運）｜原價
US$49
iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠透明保護殼
Amazon 特價 US$40（約 HK$310，需要集運）｜原價
US$49
iPhone 17 Pro、17 Pro Max 原廠 TechWoven 保護殼
Amazon 特價 US$50（約 HK$390，需要集運）｜原價
US$60
Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 矽膠保護殼
Amazon 特價 US$36（約 HK$280，需要集運）｜原價
US$45
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
新一批官方配件仍提供了矽膠、TechWoven、透明等多種款式，同時支援 MagSafe 磁吸充電和相機控制按鍵。其中部分型號更可連接 Apple 新推的斜孭掛繩，或是自帶可拆式吊繩能在需要時充當企架，適用的場景相當豐富。
iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠矽膠保護殼
Amazon 特價 US$40（約 HK$310，需要集運）｜原價
US$49
Apple 香港官網售價 HK$369
iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 原廠透明保護殼
Amazon 特價 US$40（約 HK$310，需要集運）｜原價
US$49
Apple 香港官網售價 HK$369
iPhone 17 Pro、17 Pro Max 原廠 TechWoven 保護殼
Amazon 特價 US$50（約 HK$390，需要集運）｜原價
US$60
Apple 香港官網售價 HK$449
iPhone Air 原廠 bumper 保護殼
Amazon 特價 US$37.2（約 HK$290，需要集運）｜原價
US$39
Apple 香港官網售價 HK$299
Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 矽膠保護殼
Amazon 特價 US$36（約 HK$280，需要集運）｜原價
US$45
Apple 香港官網售價 HK$349
Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、企架保護殼
Amazon 售價 US$59（約 HK$460，需要集運）
Apple 香港官網售價 HK$449
Beats iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 堅固保護殼
Amazon 特價 US$70（約 HK$540，需要集運）｜原價
US$79
Apple 香港官網售價 HK$649
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式
👉 Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$6,880 曲面 40 吋電競螢幕直送香港
