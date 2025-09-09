iPhone Air，iPhone 17 系列懶人包一次整理
iPhone 17發布會懶人包 一文看清價錢、顏色、規格及賣點
Apple年度發布會圓滿結束，iPhone 17全線機型正式登場，連同一系列最新產品包括Apple Watch 11、Watch SE 3、Watch Ultra 3及AirPods Pro 3即將發售。iPhone 17系列將於9月19日發售，iPhone 17價錢由$6899起、iPhone Air $8599起、iPhone 17 Pro $9399起、iPhone 17 Pro Max $10199起，9月12日晚上8時起接受預訂，9月19日起發售。
iPhone 17 Pro及Pro Max
亮點：一體式鋁合金配Ceramic Shield 2機身、長焦鏡頭支援8X光學變焦、支援ProRes RAW及Genlock影片、前後雙鏡頭錄影、均熱版散熱、自家N1晶片
價錢：$9399（256GB）、$11099（512GB）、$12799（1TB）
螢幕尺寸：6.3吋ProMotion屏幕，120Hz刷新率、Always-On及3000nits峰值亮度
鏡頭：48MP主鏡、48MP廣角鏡頭、48MP長焦鏡頭；18MP前置Center Stage鏡頭
配置：A19 Pro晶片
電量：31小時影片播放
顏色：金、橙及深藍
iPhone 17 Pro Max價錢：$10199（256GB）、$11899（512GB）、$13599（1TB）、$16999（2TB）
螢幕尺寸：6.9吋
電量：37小時影片播放
iPhone Air
亮點：5.6mm厚度、80％回收鈦合金機身、Ceramic Shield 2前屏幕及Ceramic Shield機背、自家N1晶片及C1X Modem、支援Wi-Fi 7及藍牙6.0、只設eSIM版本
價錢：$8599（256GB）、$10299（512GB）、$11999（1TB）
螢幕尺寸：6.5吋ProMotion屏幕，120Hz刷新率
鏡頭：48MP單鏡頭、18MP前置Center Stage自拍鏡頭
配置：A19 Pro晶片
電量：27小影片播放
顏色：天藍、淺金、白及黑
iPhone 17
亮點：全系列最入門機型，同樣具備Ceramic Shield 2機身、ProMotion屏幕，容量升級價錢不變
價錢：$6899（256GB）、$8599（512GB）
螢幕尺寸：6.3吋ProMotion屏幕，120Hz刷新率
鏡頭：48MP Dual Fusion鏡頭系統
配置：A19晶片
電量：30小影片播放
顏色：淺紫、草青、霧藍、白、黑
Apple推出史上最薄iPhone Air 5.6mm挑機Galaxy S25 Edge
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/iphone-17發布會懶人包-一文看清價錢-顏色-規格及賣點/597025?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 2 天前
蘋果推iPhone 17系列 歷來最輕最薄
蘋果(AAPL.US)周二舉行產品發布會，宣布推出iPhone 17系列新款手機，配備A19晶片，採用3納米晶片製程；且推出蘋果迄今最輕薄手機iPhone Air，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。於發布會後，蘋果股價最新急跌1.5%。 iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智慧功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6,899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1,099美元起，Pro Max售價則由1,199美元起，本港售價為9,399港元起。 蘋果表示，iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8,599港元起。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
iPhone 16優惠｜iPhone16限時減價！豐澤網店激減$600 / 京東最平$4,920入手
每年Apple的發布會都會成為科技與時尚界的焦點，而本年度的Apple發布會將於9月9日早上10時（香港時間9月10日凌晨1時）舉行，iPhone17系列即將推出！不少人也期待iPhone16系列會減價，現時已陸續有部份零售連鎖店及內地旗艦店正進行減價，最平$5,000內即可入手一部，打算以優惠價購入iPhone16的朋友，是時候要準備搶貨了！YAHOO著數 ・ 1 天前
蘋果八年來首次提高美國iPhone Pro售價
蘋果(AAPL)周二發布iPhone 17系列，部分型號售價如預期中提升，是公司自2017年以來首次提高美國iPhone Pro售價。AASTOCKS ・ 6 小時前
小米AI眼鏡新增支付寶「看一下」支付功能
小米AI眼鏡發布1.2.31.0正式版固件更新更新，據了解，此次更新的功能包括發表會上提到的支付寶「看一下」支付功能，可以透過小愛喚醒掃碼支付，透過眼鏡的相機掃碼付款，無需手機。AASTOCKS ・ 1 天前
Sony Xperia 10 VII 曝光：設計有新意的美型中階機？
相信外觀是許多人今時今日仍願意購買 Sony 手機的一大重要原因，不久前被日媒 SumahoDigest 曝光的 Xperia 10 VII 估計又將印證這一點。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理
Apple 已經正式發表一系列秋季新品：iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone 17，還有耳機 AirPods Pro 3，以及 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch SE 3。Yahoo Tech 為大家一文整理全部文章和重點資訊，包括規格、售價和預訂安排。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關
明天(9月10日)是阿里-W(9988.HK)成立26周年。內媒引述消息指阿里明日將在杭州舉行發布會，有「重磅業務發布」，大量媒體已收到邀請前往杭州。AASTOCKS ・ 21 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 1 天前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 21 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 1 天前