iPhone 17發布會懶人包 一文看清價錢、顏色、規格及賣點

iPhone 17系列正式發布，3個型號4個尺寸各有賣點。

Apple年度發布會圓滿結束，iPhone 17全線機型正式登場，連同一系列最新產品包括Apple Watch 11、Watch SE 3、Watch Ultra 3及AirPods Pro 3即將發售。iPhone 17系列將於9月19日發售，iPhone 17價錢由$6899起、iPhone Air $8599起、iPhone 17 Pro $9399起、iPhone 17 Pro Max $10199起，9月12日晚上8時起接受預訂，9月19日起發售。

iPhone 17 Pro重點規格一覽。

iPhone 17 Pro及Pro Max

亮點：一體式鋁合金配Ceramic Shield 2機身、長焦鏡頭支援8X光學變焦、支援ProRes RAW及Genlock影片、前後雙鏡頭錄影、均熱版散熱、自家N1晶片

價錢：$9399（256GB）、$11099（512GB）、$12799（1TB）

螢幕尺寸：6.3吋ProMotion屏幕，120Hz刷新率、Always-On及3000nits峰值亮度

鏡頭：48MP主鏡、48MP廣角鏡頭、48MP長焦鏡頭；18MP前置Center Stage鏡頭

配置：A19 Pro晶片

電量：31小時影片播放

顏色：金、橙及深藍

iPhone 17 Pro Max價錢：$10199（256GB）、$11899（512GB）、$13599（1TB）、$16999（2TB）

螢幕尺寸：6.9吋

電量：37小時影片播放

iPhone Air重點規格一覽。

iPhone Air

亮點：5.6mm厚度、80％回收鈦合金機身、Ceramic Shield 2前屏幕及Ceramic Shield機背、自家N1晶片及C1X Modem、支援Wi-Fi 7及藍牙6.0、只設eSIM版本

價錢：$8599（256GB）、$10299（512GB）、$11999（1TB）

螢幕尺寸：6.5吋ProMotion屏幕，120Hz刷新率

鏡頭：48MP單鏡頭、18MP前置Center Stage自拍鏡頭

配置：A19 Pro晶片

電量：27小影片播放

顏色：天藍、淺金、白及黑

iPhone 17重點規格一覽。

iPhone 17

亮點：全系列最入門機型，同樣具備Ceramic Shield 2機身、ProMotion屏幕，容量升級價錢不變

價錢：$6899（256GB）、$8599（512GB）

螢幕尺寸：6.3吋ProMotion屏幕，120Hz刷新率

鏡頭：48MP Dual Fusion鏡頭系統

配置：A19晶片

電量：30小影片播放

顏色：淺紫、草青、霧藍、白、黑

