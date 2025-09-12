衞生署9.1 展人口健康調查 參加者可獲現金券
iPhone 17 上市在即，iCloud 內地合作方雲上貴州董事長被查
Apple 與雲上貴州的合作已有 8 年。
就在新 iPhone 即將開啟預售之際，Apple 的 iCloud 內地合作方雲上貴州卻傳出了董事長、黨委書記徐昊涉嫌嚴重違紀違法的壞消息。目前尚不清楚他被查是否跟 iCloud 合作有關，因為除了託管 Apple 內地用家的資料以外，雲上貴州負責營運的業務還包括「貴州信用雲」樞紐平台、《貴州文庫》數據庫、貴州綠色農產品網、「ARM 架構雲端平台」、貴州省政府雲端平台密碼應用推廣單位、國家電子政務雲端數據中心南方節點等。
從 2017 年 6 月開始，中國內地開始實行新的《網路安全法》。而其中的一項規定，就是要求境外企業在內地營運過程中蒐集和產生的個人資訊及重要數據都必須儲存在內地。作為非常重視內地市場的全球知名科技公司，Apple 對此十分配合，第一時間在貴州建設了一座新的 iCloud 數據中心。而他們選擇的合作對象便是雲上貴州，中心開始運作後，由 Apple 提供技術支援，雲上貴州則掌管營運和管理，並在特定情況下協助政府調取資料。
雖然 Apple 跟雲上貴州的合作在當年引發了不少爭議，但站在 2025 年往回看，只要市場夠大這並不算特別過分的合規要求。為了留在美國，TikTok 也曾試圖複製類似的方案，但最終美國政府並未採納，現在能維持營運更多也是仰仗特朗普的拖字訣呢...
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
iPhone Air 只有 eSIM，香港電訊商都支援嗎？eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？
iPhone Air 機身超薄僅 5.6mm，Apple 為此可是以實體 SIM 卡槽，以及未知確實大小的電池容量交換而來。有意今天要下單預購 iPhone Air 的你，或是正因為未知香港電訊商對於 eSIM 支援度如何的你，這一篇文章應該能為你解決不少迷思。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來
蘋果 (AAPL) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone Air取消實體SIM卡延遲在華發售 蘋果(AAPL.US)：正與監管機構緊密合作 力爭盡快在中國推出
蘋果(AAPL.US)最新推出iPhone Air，有內媒報道，因該機型統一取消實體SIM卡，必須在支援eSIM的地區才能使用，因而在國內未能與另外最新三款iPhone同步發售。蘋果回應稱，正與監管機構緊密合作，力爭盡快在中國推出。AASTOCKS ・ 8 小時前
Apple 正把 AirPods 打造成真正不離身的穿戴產品
雖然現在很多市場調研報告都會把 AirPods 算作穿戴裝置，但很多人主觀上可能還是不會把耳機和智能手錶、眼鏡、指環等並為一談。而隨著 AirPods Pro 3 的推出，持這種觀念的人或許會被愈來愈多地改變。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
跟進 AirPods 4！AirPods Pro 3 也不會隨附 USB-C 充電線
去年推出 AirPods 4 的時候，Apple 就決定不再為用家提供充電線。而現在定位更高的 AirPods Pro 3 登場，Apple 也沒有因為產品變貴就改變自己的想法。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
孫藝真「孫仙」威尼斯影展穿搭：腳上Loewe瑪莉珍鞋一夜成熱搜，同款與5款品牌推薦
43 歲的孫藝真，產後復出就以電影《徵人啟弒》（No Other Choice）女主角身分入圍第 82 屆威尼斯影展主競賽，氣勢十足。除了紅毯造型搶眼之餘，她私下在當地穿上一對 Loewe 的 Mary Jane，搭配淡紫色連身裙，瞬間在網上掀起熱議，瞬間成為大家的購物清單。究竟 Mary Jane 鞋有何魅力，能夠再次成為 2025 年的必買單品？Yahoo Style HK ・ 12 小時前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 4 小時前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 11 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
《港樓》中原CCL單周反彈1.2%至138.74點 今年第3高
中原城市領先指數CCL最新報138.74點，按周升1.2%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，數據是反映8月19日一個月HIBOR創逾3個月高位，H按息升穿封頂息率，22日聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會暗示9月或會減息當周市況。減息預期升溫，刺激樓價單周升幅擴大，今周CCL為2025年第3高，向上迫近今年初139.25點高位，現時相差0.51點或0.37%。近6周指數一周升一周跌，波幅忽大忽小，短期樓價走勢持續反覆微升。下周美國議息及施政報告，會否帶來利好消息推動樓價突破向上，仍有待觀察。AASTOCKS ・ 3 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前