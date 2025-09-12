iPhone 17 上市在即，iCloud 內地合作方雲上貴州董事長被查

就在新 iPhone 即將開啟預售之際，Apple 的 iCloud 內地合作方雲上貴州卻傳出了董事長、黨委書記徐昊涉嫌嚴重違紀違法的壞消息。目前尚不清楚他被查是否跟 iCloud 合作有關，因為除了託管 Apple 內地用家的資料以外，雲上貴州負責營運的業務還包括「貴州信用雲」樞紐平台、《貴州文庫》數據庫、貴州綠色農產品網、「ARM 架構雲端平台」、貴州省政府雲端平台密碼應用推廣單位、國家電子政務雲端數據中心南方節點等。

從 2017 年 6 月開始，中國內地開始實行新的《網路安全法》。而其中的一項規定，就是要求境外企業在內地營運過程中蒐集和產生的個人資訊及重要數據都必須儲存在內地。作為非常重視內地市場的全球知名科技公司，Apple 對此十分配合，第一時間在貴州建設了一座新的 iCloud 數據中心。而他們選擇的合作對象便是雲上貴州，中心開始運作後，由 Apple 提供技術支援，雲上貴州則掌管營運和管理，並在特定情況下協助政府調取資料。

雖然 Apple 跟雲上貴州的合作在當年引發了不少爭議，但站在 2025 年往回看，只要市場夠大這並不算特別過分的合規要求。為了留在美國，TikTok 也曾試圖複製類似的方案，但最終美國政府並未採納，現在能維持營運更多也是仰仗特朗普的拖字訣呢...

