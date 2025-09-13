iPhone 17 及 iPhone Air 電池更換費用詳情

Apple 最近公佈了 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 及 iPhone Air 的非保固維修費用，這些新手機將於 9 月 19 日正式發佈，並於今日開始接受預訂。

根據公佈的資訊，iPhone 17 的電池更換費用為 $99 / 約 HK$ 772，而 iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone Air 的電池更換費用則為 $119 / 約 HK$ 930。螢幕損壞的維修費用為 iPhone 17、iPhone 17 Pro 和 iPhone Air 的 $329 / 約 HK$ 2,570，而 iPhone 17 Pro Max 則需 $379 / 約 HK$ 2,953。所有四款手機的玻璃背蓋更換費用為 $159 / 約 HK$ 1,240，若同時進行螢幕及背蓋維修，費用為 $419 / 約 HK$ 3,263，唯一例外是 iPhone 17 Pro Max，其費用為 $469 / 約 HK$ 3,659。

後置相機的更換費用為 iPhone 17 和 iPhone Air 的 $169 / 約 HK$ 1,316，而 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 則為 $249 / 約 HK$ 1,942。最後，任何被歸類為「其他損壞」的維修費用為 $599 / 約 HK$ 4,670（iPhone 17）、$699 / 約 HK$ 5,445（iPhone Air）、$749 / 約 HK$ 5,840（iPhone 17 Pro）及 $799 / 約 HK$ 6,226（iPhone 17 Pro Max）。

維修項目 價格 (美元 / 港元) 電池更換 (iPhone 17) $99 / 約 HK$ 772 電池更換 (iPhone 17 Pro, Pro Max, Air) $119 / 約 HK$ 930 螢幕損壞 (iPhone 17, Pro, Air) $329 / 約 HK$ 2,570 螢幕損壞 (iPhone 17 Pro Max) $379 / 約 HK$ 2,953 玻璃背蓋更換 $159 / 約 HK$ 1,240 螢幕及背蓋維修 (除 Pro Max 外) $419 / 約 HK$ 3,263 螢幕及背蓋維修 (iPhone 17 Pro Max) $469 / 約 HK$ 3,659 後置相機更換 (iPhone 17, Air) $169 / 約 HK$ 1,316 後置相機更換 (iPhone 17 Pro, Pro Max) $249 / 約 HK$ 1,942 其他損壞 (iPhone 17) $599 / 約 HK$ 4,670 其他損壞 (iPhone Air) $699 / 約 HK$ 5,445 其他損壞 (iPhone 17 Pro) $749 / 約 HK$ 5,840 其他損壞 (iPhone 17 Pro Max) $799 / 約 HK$ 6,226

所有上述價格僅適用於未擁有 AppleCare 計劃的用戶，若有相關計劃，維修費用將大幅減少。

