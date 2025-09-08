焦點

專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義

iPhone 17 四機電池規格被曝：總體增大，eSIM 型號更利用了額外空間

最受關注的 Air 型號只有 3,000mAh 左右。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
iPhone 17 四機電池規格被曝：總體增大，eSIM 型號更利用了額外空間
iPhone 17 四機電池規格被曝：總體增大，eSIM 型號更利用了額外空間

眼看 iPhone 17 四款新機即將於後天凌晨發佈，各路終極爆料也開始在網上湧現。ShrimpApplePro 早先分享了從中國 3C 認證網站獲得的新品電池規格，從中可以看到，除全新的 Air 型號外，iPhone 17 這代的額定容量總體上都比前代更大。

  • iPhone 17：3,692mAh（比 iPhone 16 多 3.6%）

  • iPhone 17 Air：國行 3,036mAh / 美版 3,149mAh（比取代的 iPhone 16 Plus 少 48%）

  • iPhone 17 Pro：國行 3,988mAh / 美版 4,252mAh（比 iPhone 16 Pro 多 18.6%）

  • iPhone 17 Pro Max：國行 4,823mAh / 美版 5,088mAh（比 iPhone 16 Pro Max 多 8.6%）

而在推出 eSIM iPhone 三年之後，Apple 這次似乎終於決定對那些省出的額外空間加以利用。據稱iPhone 17 Air、17 Pro 和 17 Pro Max 的純 eSIM 型號相比普通 SIM 型號分別會多 3.7%、6.6% 和 5.5% 的電量，而且今年廠方會將 eSIM 版本推廣至更多地區。不過對這個消息的準確性我們會稍稍打上一個問號，因為根據更早的傳聞，為確保輕薄 iPhone 17 Air 就只有 eSIM 這一種設計。如果是那樣的話，應該就沒有不同版本電量差異這一說了。

