專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
iPhone 17 四機電池規格被曝：總體增大，eSIM 型號更利用了額外空間
最受關注的 Air 型號只有 3,000mAh 左右。
眼看 iPhone 17 四款新機即將於後天凌晨發佈，各路終極爆料也開始在網上湧現。ShrimpApplePro 早先分享了從中國 3C 認證網站獲得的新品電池規格，從中可以看到，除全新的 Air 型號外，iPhone 17 這代的額定容量總體上都比前代更大。
iPhone 17：3,692mAh（比 iPhone 16 多 3.6%）
iPhone 17 Air：國行 3,036mAh / 美版 3,149mAh（比取代的 iPhone 16 Plus 少 48%）
iPhone 17 Pro：國行 3,988mAh / 美版 4,252mAh（比 iPhone 16 Pro 多 18.6%）
iPhone 17 Pro Max：國行 4,823mAh / 美版 5,088mAh（比 iPhone 16 Pro Max 多 8.6%）
而在推出 eSIM iPhone 三年之後，Apple 這次似乎終於決定對那些省出的額外空間加以利用。據稱iPhone 17 Air、17 Pro 和 17 Pro Max 的純 eSIM 型號相比普通 SIM 型號分別會多 3.7%、6.6% 和 5.5% 的電量，而且今年廠方會將 eSIM 版本推廣至更多地區。不過對這個消息的準確性我們會稍稍打上一個問號，因為根據更早的傳聞，為確保輕薄 iPhone 17 Air 就只有 eSIM 這一種設計。如果是那樣的話，應該就沒有不同版本電量差異這一說了。
