Yahoo娛樂圈《翻盤下半場》專訪 黃長興口誤自己破產
iPhone 17 在歐洲有一款設備將移除實體 SIM 插槽
有報導指出，Apple 在歐盟的商店員工正在接受 eSIM 的培訓，這一消息恰逢公司即將發佈 iPhone 17 系列，引發許多關於 Apple 是否會從部分型號移除實體 SIM 卡槽的猜測。
今天來自希臘的最新報導進一步指出，只有 iPhone 17 Air 將不具備實體 SIM 卡槽，而這正是前述培訓的內容所在。
原因不難理解，由於 iPhone 17 Air 的設計極為纖薄，已無法容納實體 SIM 卡槽，因此 Apple 決定該型號僅依賴 eSIM。若此報導屬實，這一變化可能會在全球範圍內推行。
當然，這一報導的準確性尚待驗證。不過，距離 Apple 正式發佈 iPhone 17 系列的日子已不遠，該活動定於 9 月 9 日舉行。
