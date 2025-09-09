iPhone 17 完整規格由韓國電信公司披露

Apple 即將在幾小時內發佈其 iPhone 17 系列手機，然而在重要的發佈會前，來自韓國 KT Telecom 的一份泄露資料顯示了四款手機的關鍵規格。這份資料詳細列出了 iPhone 17、17 Air、17 Pro 和 17 Pro Max 的規格及當地市場的定價。

型號 規格及價格 iPhone 17 6.3 吋顯示屏，Apple A19 晶片，8GB RAM，存儲選擇 128/256/512GB，48MP 主攝像頭，12MP 超廣角攝像頭，3600mAh 電池，價格 KRW 1,250,000 (約 HK$ 9750) iPhone 17 Air 6.6 吋顯示屏，Apple A19 晶片，8GB RAM，單顆 48MP 主攝像頭，2800mAh 電池，價格 KRW 1,400,000 (約 HK$ 10920) iPhone 17 Pro 6.3 吋顯示屏，Apple A19 Pro 晶片，12GB RAM，存儲選擇 128GB/256GB/1TB，四顆攝像頭（包括三顆 48MP 攝像頭），3700mAh 電池，價格 KRW 1,550,000 (約 HK$ 12150) iPhone 17 Pro Max 6.9 吋顯示屏，Apple A19 Pro 晶片，12GB RAM，存儲選擇 256GB/1TB，四顆攝像頭（包括三顆 48MP 攝像頭），5000mAh 電池，價格 KRW 1,940,000 (約 HK$ 15180)

根據泄露的資料，iPhone 17 和 17 Air 將提供多種顏色選擇，包括黑色、白色、萊姆色和紅色。而 17 Pro 和 17 Pro Max 則將提供白色、黑色、藍色和金色選擇。這些新型號的推出將進一步豐富 Apple 的手機產品線，並引起市場的廣泛關注。

推薦閱讀