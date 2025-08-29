iPhone 17 會出原廠背帶？或採用磁吸設計更方便拆裝

雖然如今的旗艦手機愈來愈重，但為了方便隨手使用，很多人還是會選擇掛繩、背帶等配件。不過市面上現有的產品大多為穿繩、掛鉤式結構，這在 Apple 看來或許都不夠理想，因此其可能為即將到來的 iPhone 17 專門設計一套新的解決方案。

根據爆料人 Majin Bu 的說法，Apple 已經準備了一款名為「Crossbody Strap」（斜背帶）的全新配件。其主打賣點是在帶子裡應用了磁吸，可以跟專用保護殼無縫整合。據稱整條「Crossbody Strap」都內嵌了柔性金屬芯，同時兩端有極性相反的磁環以加強固定力，確保穩固的同時也能讓使用者更加直覺、快速地拆裝。對應的手機殼會設有特別的掛載孔，至於帶子本身的材質，可能會有編織尼龍、矽膠等不同版本。

除了手機以外，「Crossbody Strap」也會兼容預計同場發布的 AirPods Pro 3，為用家提供更多的使用彈性。但這種磁吸設計的可靠性如何還要等產品上市後才能知曉，會不會開放給第三方品牌亦不得而知。

