鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
iPhone 17 正式發佈，具備 120Hz 刷新率及兩部 4,800 萬像素相機，基本存儲 256GB
在 Apple 的大型活動中，iPhone Air 可能因其纖薄的設計而吸引了眾多目光，但 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 也具備最強大的功能，而 iPhone 17 同樣值得注意，實際上這是一個相當令人印象深刻的升級。
iPhone 17 配備了一塊更大且更亮的 6.3 吋 Super Retina XDR 顯示屏，首次在非 Pro 版本中引入 ProMotion 技術，支援自適應刷新率高達 120Hz。得益於此，iPhone 17 還具備 Always-On 顯示功能，可以即時顯示時間、Widgets 和實時活動，當顯示屏未被使用時，刷新率可降至 1Hz。
在顯示屏上方是 Apple 的 Ceramic Shield 2，這種新設計的塗層使得抗刮擦性能提高了三倍，並改善了抗反射效果以減少眩光。峰值亮度達到 3,000 尼特，是 iPhone 中最高的，並且在戶外對比度比 iPhone 16 提高了兩倍。
iPhone 17 的核心是 Apple 新的 A19 晶片，採用 3nm 製程。根據 Apple 的說法，其六核 CPU 的速度比 iPhone 13 的 A15 Bionic 快 1.5 倍，而五核 GPU 的性能則是 A15 Bionic 的兩倍以上。如果有人好奇為何 Apple 會將性能與四年前的 iPhone 相比較，這可能是因為其目標是吸引 iPhone 13 的用戶轉向 iPhone 17。
iPhone 17 當然還擁有升級的神經引擎，支持 Apple Intelligence，並且還有更新的顯示引擎和 ISP。Apple 表示，該設備在一次充電下可實現最多 30 小時的視頻播放，並且 iPhone 17 可在 20 分鐘內使用可選的「高功率 USB-C 充電器（如 Apple 的 40W 動態電源適配器，最大可達 60W）」充電至 50%。
此外，iPhone 17 還搭載了 Apple N1 晶片，具備 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 和 Thread 支持。據說 N1 還能改善「個人熱點和 AirDrop 等功能的整體性能和可靠性」。在巴林、加拿大、關島、日本、科威特、墨西哥、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋、美國及美國維爾京群島，iPhone 17 將僅提供 eSIM 版本。
該設備首次在非 Pro 版本中配備了兩個 4,800 萬像素的後置攝像頭。用戶可以享受 4,800 萬像素主攝像頭和 4,800 萬像素超廣角鏡頭，並具備微距拍攝能力，主攝像頭能夠拍攝無損的 2 倍光學變焦照片。透過 Photographic Styles，能夠實時調整顏色、高光和陰影，並「更好地理解皮膚色調」，在 iOS 26 中還有一個新的 Bright 風格，能夠使皮膚色調變亮，並「為整體影像增添生動的色彩」。
iPhone 17 現在的起始存儲為 256GB，價格為 $799 / 約 HK$ 6,222。它提供了薰衣草、薄霧藍、鼠尾草、白色和黑色等顏色。預購將於 9 月 12 日在 63 個國家和地區開啟，並將於 9 月 19 日正式發佈，隨後在 9 月 26 日在其他 22 個國家和地區上市。
