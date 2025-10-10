Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

iPhone 17 精選配件優惠，滿 HK$688 即減 HK$68＋免運費！

Pinkoi 週年慶壓軸優惠正式登場，從即日起至 10 月 20 日，購物滿額即可獲得折上折的超值回饋！而在今天 10 月 10 日更加推滿 HK$688 更可享受即減 HK$68 的優惠，免運費和信用卡折扣讓這次購物體驗更加完美。即刻看看 Yahoo Tech 為大家推薦的 3C 產品，看看能不能帶來多點購物靈感！

購物滿 HK$350 即減 HK$25

購物滿 HK$350 免運費

全單滿 HK$500，使用 Mastercard 付款再減 HK$40

尊貴、鑽石及黃金會員逢週五、六、日消費滿 HK$688，額外獲得 688P Coins

立即查看 Pinkoi 週年慶

MagPower 四合一磁吸無線充電支架

iPhone 17 精選配件優惠，滿 HK$688 即減 HK$68＋免運費！

廣告 廣告

MagPower 是一款專為蘋果用戶設計的四合一無線充電支架，兼容 iPhone、Apple Watch 和 AirPods，實現隨放隨充的便捷體驗。具備 15W 高效能輸出，讓充電過程更迅速，內建三段可調式背燈可作為小夜燈或氛圍燈使用，增添居家氛圍。無論是裸機還是使用 MagSafe 保護殼，都能輕鬆充電，並透過智能 LED 指示燈顯示充電狀態。

Pinkoi 特價 HK$543｜原價 HK $1,107.8

立即購買

kate spade iPhone 17 系列 精品磁吸防摔波浪手機殼

iPhone 17 精選配件優惠，滿 HK$688 即減 HK$68＋免運費！

Kate spade 作為來自紐約第五大道的時尚品牌，一直以其獨特的設計和高品質而聞名。這款柔彩雲光設計以淡紫、粉紅和水藍交織出粉嫩漸層色彩，結合波浪邊框與品牌 Logo，展現出 kate spade 專屬的甜美質感。手機殼內建磁吸圈完美支援 MagSafe 配件，無須拆殼即可輕鬆充電；強化波浪邊框不僅美觀，還具備優秀的防摔性能，通過高達 12 呎的防摔測試，全面保護手機，並確保精準對位，按鈕反應靈敏，實用與時尚兼備。

Pinkoi 特價 HK$460.6｜原價 HK $523.3

立即購買

Momax 1-Power Mini 5000mAh 3合1 USB-C 行動電源 IP130

iPhone 17 精選配件優惠，滿 HK$688 即減 HK$68＋免運費！

Momax 1-Power Mini 5000mAh 行動電源極為小巧且便於攜帶，，其可摺疊的充電插頭不僅減少了體積，還支援蘋果設備及 USB-C 接口的多種裝置，滿足不同用家的需求。IP130 具有多個輸出接口，能同時為三個設備充電。此外，內建的 USB-C 充電線讓你無需攜帶額外的充電線即可直接連接設備進行充電，配合 PD20W 的快速充電能力，確保備迅速充滿電量。移動電源還具備電量顯示功能，而且 IP130 的 Lightning 版本獲得 MFI 認證，與蘋果設備完全兼容。

Pinkoi 特價 HK$131.2｜原價 HK $149

立即購買

更多優惠：

👉Dyson 最新優惠 人氣洗地機直降 HK$1,690，Supersonic Nural 風筒僅 HK$3,290

👉Samsung Galaxy Tab S6 Lite 勁減 55 折，千四元入手帶筆平板｜Amazon Prime Day優惠2025

👉Bose Ultra Open Earbuds 首降至 HK$1,782，時尚設計 + 環繞音效｜Amazon Prime Day優惠2025

👉HK$500 以下真無線耳機推介，Samsung、Sony 都買到？｜Amazon Prime Day優惠2025

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk