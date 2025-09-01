iPhone 17 系列保護殼在 9 月 9 日活動前洩漏

Apple 正式確認將於 9 月 9 日舉辦發佈會，屆時將有望推出 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max。在等待公告期間，有消息人士分享了 iPhone 17 系列的新款手機殼。

知名爆料者 Evan Blass 在社交平台 X 上分享了來自知名品牌 Urban Armor Gear (UAG) 的 iPhone 17 手機殼，這些手機殼展示了 iPhone 17 Air 及 Pro 型號的後置相機設計。

預計 iPhone 17 的外觀將與現有的 iPhone 16 非常相似，而 iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max 則會有重新設計的後置相機模組。手機殼顯示了 Action 按鈕及相機控制的開口。

同時，iPhone 17 Air 的手機殼展示了這款設備配備單個後置相機及一個類似於 Pixel 手機的藥丸形模組。該設備還將配備相機控制和 Action 按鈕。

Apple 的發佈會定於 9 月 9 日上午 10 點（太平洋時間），將在位於 Cupertino 的 Steve Jobs Theater 舉行。

除了全新的 iPhone 17 Air 及 iPhone 17 系列，Apple 還將推出 iOS 26、iPadOS 26、watchOS 26、tvOS 26 及 macOS Tahoe 26 的穩定版本。

