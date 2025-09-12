iPhone 17 系列全面支持關閉 PWM 調光功能

Apple 最近發佈了 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone Air。這些新機型擁有許多新功能和規格，但在發佈會上有一個值得關注的設定卻未被提及，那就是使用脈衝寬度調變（PWM）來調節屏幕亮度。

PWM 基本上是快速地將屏幕關閉然後再重新打開。這種方式對於某些敏感的人來說，可能會引起眼睛疲勞、頭痛及其他症狀，尤其是在較低的亮度調節頻率下。Apple 現在提供了一個解決方案。

在這方面，Apple 以往是最糟糕的公司之一，PWM 的頻率非常低。雖然這一點並未改變，但現在用戶可以選擇完全關閉 PWM。只需進入無障礙設置，找到標記為「顯示脈衝平滑」的選項即可。該功能的描述如下：

功能 禁用脈衝寬度調變，以提供另一種調節 OLED 顯示屏亮度的方法，這可以在低亮度下創造更平滑的顯示效果。禁用 PWM 在某些條件下可能會影響低亮度顯示性能。

這對於對低 PWM 頻率敏感的人來說無疑是一個福音，這比沒有任何解決方案要好。在 Android 系統中，大多數非 Samsung 和 Google 的公司都試圖通過提供極高的 PWM 頻率來減輕這一問題，這似乎對大多數人影響不大。

現在，不禁讓人想為什麼不能在同一設備中同時擁有這兩種選擇——既有非常高的 PWM 頻率，又能讓用戶完全關閉這一功能，以便在出現問題時能夠應對。希望未來能實現這一願望。

