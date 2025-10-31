Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
iPhone 17 系列加入 Apple 自助維修計劃
Apple 在 2022 年 4 月於美國推出了自助維修計劃，讓用戶可以訂購原廠零件並自行修理設備。該計劃現已擴展至 iPhone 17 系列。如果用戶擁有 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 或 iPhone Air 需要維修，可以從 Apple 訂購零件並下載維修手冊。不過，建議僅在具備相關知識的情況下進行維修。儘管手冊提供了詳細的指導，自己更換零件仍然可能面臨挑戰。
以下是 iPhone 17 系列的相關維修零件信息：
型號
維修零件
價格 (USD / HKD)
iPhone 17
顯示器
$199 / 約 HK$ 1,552
iPhone 17 Pro
顯示器
$249 / 約 HK$ 1,942
iPhone 17 Pro Max
顯示器
$299 / 約 HK$ 2,329
iPhone Air
顯示器
$199 / 約 HK$ 1,552
自助維修計劃的推出，標誌著 Apple 對於用戶自主維修的支持，但用戶在進行維修前，仍需謹慎考慮自身的技術能力。
