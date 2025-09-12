一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
iPhone 17 系列早期 Geekbench 分數顯示 CPU 輕微增長
iPhone 17 系列及 iPhone Air 現已正式發佈，幾個 Geekbench 測試結果也已浮出水面，讓人首次窺見 Apple A19 和 A19 Pro 晶片在合成基準測試中的表現。
Apple A19 和 A19 Pro 晶片
iPhone 17 (iPhone 18,3) 裝載 Apple A19 晶片，單核 CPU 得分為 3,608，多核得分為 8,810。與前一代 iPhone 16 的 A18 晶片相比，單核得分提升了 10%，多核得分則提升了 11%。新數據還證實 iPhone 17 配備了 8GB LPDDR5x RAM。
型號
Geekbench CPU 得分
iPhone 17 (18,3)
單核: 3,608 / 約 HK$ 28,155
在 GPU 部分，普通版 iPhone 的 Metal 得分為 37,014，相比 iPhone 16 提升了 33%。
iPhone Air (18,4) 裝載了 A19 Pro 晶片的降頻版本，具備六核 CPU 和五核 GPU（比 A19 Pro 少一個 GPU 核心），得分為 3,674，多核得分為 8,824，並配備了 12GB LPDDR5x RAM。其 GPU 測試的 Metal 得分為 37,743。
型號
Geekbench CPU 得分
iPhone Air (18,4)
單核: 3,674 / 約 HK$ 28,688
iPhone 17 Pro (18,1) 的單核得分為 3,523，多核得分為 9,028。與 Air 相同，17 Pro 也配備 12GB LPDDR5x RAM。在 GPU 測試中，這款小型 Pro 的 Metal 得分為 44,342，較 iPhone Air 的得分提升了 17%，主要歸功於額外的 GPU 核心。17 Pro 的 GPU 得分也比 iPhone 16 Pro 提高了 32%。
型號
Geekbench CPU 得分
iPhone 17 Pro (18,1)
單核: 3,523 / 約 HK$ 27,520
iPhone 17 Pro Max (18,2) 的單核得分為 3,781，多核得分為 9,679。Metal GPU 得分為 45,657，這相比 iPhone 16 Pro Max 近乎提升了 40%。
型號
Geekbench CPU 得分
iPhone 17 Pro Max (18,2)
單核: 3,781 / 約 HK$ 29,516
這些數據顯示出新一代 iPhone 的性能顯著提升，無論是在 CPU 還是 GPU 的表現上，都為用戶帶來了更流暢的使用體驗。
推薦閱讀
其他人也在看
蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來
蘋果 (AAPL) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。鉅亨網 ・ 20 小時前
少了鏡頭更吸睛？iPhone Air或帶動換機潮
《路透》周三 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone Air 只有 eSIM，香港電訊商都支援嗎？eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？
iPhone Air 機身超薄僅 5.6mm，Apple 為此可是以實體 SIM 卡槽，以及未知確實大小的電池容量交換而來。有意今天要下單預購 iPhone Air 的你，或是正因為未知香港電訊商對於 eSIM 支援度如何的你，這一篇文章應該能為你解決不少迷思。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
跟進 AirPods 4！AirPods Pro 3 也不會隨附 USB-C 充電線
去年推出 AirPods 4 的時候，Apple 就決定不再為用家提供充電線。而現在定位更高的 AirPods Pro 3 登場，Apple 也沒有因為產品變貴就改變自己的想法。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理
Apple 已經正式發表一系列秋季新品：iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone 17，還有耳機 AirPods Pro 3，以及 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch SE 3。Yahoo Tech 為大家一文整理全部文章和重點資訊，包括規格、售價和預訂安排。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
iPhone指數｜各地打工仔買機要返幾日工？瑞士4日搞掂 新加坡6日 港人需XX日
蘋果iPhone 17系列即將於9月19日發售，香港則在9月12日晚8時起開放預訂。新機價格方面，iPhone 17由6,899元起、iPhone Air 8,599元起、iPhone 17 Pro 9,399元起、iPhone 17 Pro Max 10,199元起。雖然港人不至於要「賣腎」才能買新機，但iPhoneam730 ・ 1 天前
20歲美國唱作人d4vd座駕驚現女腐屍 巡迴演出如常進行 品牌秒速割席
美國洛杉磯警方星期一接報，一個拖車場內有車輛傳出惡臭，警察奉召到場後喺一架Tesla汽車內，發現一具腐爛女屍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 15 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 4 小時前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前