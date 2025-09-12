iPhone 17 系列早期 Geekbench 分數顯示 CPU 輕微增長

iPhone 17 系列及 iPhone Air 現已正式發佈，幾個 Geekbench 測試結果也已浮出水面，讓人首次窺見 Apple A19 和 A19 Pro 晶片在合成基準測試中的表現。

Apple A19 和 A19 Pro 晶片

iPhone 17 (iPhone 18,3) 裝載 Apple A19 晶片，單核 CPU 得分為 3,608，多核得分為 8,810。與前一代 iPhone 16 的 A18 晶片相比，單核得分提升了 10%，多核得分則提升了 11%。新數據還證實 iPhone 17 配備了 8GB LPDDR5x RAM。

在 GPU 部分，普通版 iPhone 的 Metal 得分為 37,014，相比 iPhone 16 提升了 33%。

iPhone Air (18,4) 裝載了 A19 Pro 晶片的降頻版本，具備六核 CPU 和五核 GPU（比 A19 Pro 少一個 GPU 核心），得分為 3,674，多核得分為 8,824，並配備了 12GB LPDDR5x RAM。其 GPU 測試的 Metal 得分為 37,743。

iPhone 17 Pro (18,1) 的單核得分為 3,523，多核得分為 9,028。與 Air 相同，17 Pro 也配備 12GB LPDDR5x RAM。在 GPU 測試中，這款小型 Pro 的 Metal 得分為 44,342，較 iPhone Air 的得分提升了 17%，主要歸功於額外的 GPU 核心。17 Pro 的 GPU 得分也比 iPhone 16 Pro 提高了 32%。

iPhone 17 Pro Max (18,2) 的單核得分為 3,781，多核得分為 9,679。Metal GPU 得分為 45,657，這相比 iPhone 16 Pro Max 近乎提升了 40%。

這些數據顯示出新一代 iPhone 的性能顯著提升，無論是在 CPU 還是 GPU 的表現上，都為用戶帶來了更流暢的使用體驗。

