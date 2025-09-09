iPhone 17 系列規格最後全曝光？韓國電訊商內部簡介規格表外洩，但內容有點怪？

今晚就是 Apple 發佈 iPhone 17 的活動，有網民發現了一張韓國電信商 KT 的 iPhone 17 系列的完整規格圖表，雖然原圖已經被刪，不過已經有其他外媒幫忙留存，讓大家可以提早一些些知道 iPhone 17 系列的升級。

相機方面，iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 兩機的主攝，會因為潛望式長焦相機也升級至 4,800 萬像素、支援高達 8 倍光學變焦，組成 48MP 三相機組合，而且錄影能力會提升至支援 8K；iPhone 17 及 iPhone 17 Air 則持續支援 4K 拍攝。iPhone 17 系列四機的前置相機統一升級至 2,400 萬像素，提升自拍效果

電池容量卻跟早先另一爆料人 ShrimpApplePro 找到的不太一樣，iPhone 17 Air 僅得 2,800mAh？而 iPhone 17 Pro Max 卻上見 5,000mAh 之高！

iPhone 17：3,600mAh

iPhone 17 Air：2,800mAh

iPhone 17 Pro：3,700mAh

iPhone 17 Pro Max：5,000mAh

其他的內容就大致一樣，包括 iPhone 17 Pro 系列會搭載最新 A19 Pro 晶片、記憶體提升至 12GB，並首度導入 VC 均熱板散熱技術，提升處理器效能與散熱表現。

