iPhone 17 系列｜香港各型號售價、與中國版的 SIM卡/eSIM 配置差別一覽
Apple 推出全新 iPhone 17 系列（iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air）。以下整理香港建議零售價，以及各型號 SIM 卡配置重點。
香港售價
機型
容量
建議零售價 (HK$)
iPhone 17
256GB
HK$6,899
512GB
HK$8,599
iPhone 17 Pro
256GB
HK$9,399
512GB
HK$11,099
1TB
HK$12,799
iPhone 17 Pro Max
256GB
HK$10,199
512GB
HK$11,899
1TB
HK$13,599
2TB
HK$16,999
iPhone Air
256GB
HK$8,599
512GB
HK$10,299
1TB
HK$11,999
SIM 卡配置與 eSIM 趨勢（香港版）
iPhone Air：雙 eSIM，不設實體 SIM 插槽；可同時使用兩張 eSIM，並可儲存多張 eSIM。
iPhone 17／17 Pro／17 Pro Max：1 實體 SIM + 1 eSIM，不再提供雙實體 SIM 設計。
香港版 iPhone 17 系列正式告別「雙實體 SIM」，邁向 eSIM 普及；iPhone Air 以「純 eSIM」方案領先，對長期需要雙卡且依賴兩張實體 SIM 的用戶影響較大，購買前宜先確認電訊商 eSIM 支援與轉移流程。
香港版 vs 中國版 SIM 卡配置差別
Apple 雖然推動 eSIM 普及，但中國因監管要求，用戶的身份與手機號碼綁定，購買 iPhone Air 的中國聯通客戶需親自前往中國聯通的零售店，與店員核實身份並激活設備。
Apple 在其支持文檔中進一步指出，只有型號為 A3518 的 iPhone Air 才能在中國通過 eSIM 進行激活。所有其他型號的 iPhone Air，包括在中國以外地區購買的版本，均無法從中國大陸運營商安裝 eSIM 配置文件。A3518 的 iPhone Air 的中國客戶在旅行時可以激活當地運營商的 eSIM，但在中國大陸時則無法安裝來自非中國大陸運營商的 eSIM。
型號
香港版
中國版
iPhone 17
1 實體 SIM + 1 eSIM
雙 Nano SIM
iPhone 17 Pro
1 實體 SIM + 1 eSIM
雙 Nano SIM
iPhone 17 Pro Max
1 實體 SIM + 1 eSIM
雙 Nano SIM
iPhone Air
雙 eSIM（無實體卡）
僅型號 A3518 支援 eSIM（限中國聯通）；其餘為雙 eSIM 不支援
iPhone 17 的 eSIM 八折優惠
iPhone 17 加入咗支援 eSIM，用戶可以喺手機直接啟用 eSIM，唔使換卡或者攜帶多張實體卡，對經常出差同旅行嘅人嚟講非常實用。eSIM 嘅最大優點係可以隨時切換唔同嘅數據計劃，無論係去中國、澳門，定係去其他地區，都可以即時連線。
為配合 iPhone 17 支援 eSIM，B4travel 宣佈推出 iPhone 17 eSIM 優惠，全線上網卡即享八五折優惠。iPhone 17 用戶可以更平、更快咁享受跨境上網體驗。只要喺購買時選擇 eSIM 版本，就可以喺手機直接掃描 QR code 開通，過關即刻有網，唔怕斷線。
優惠碼：esimiphone17
優惠金額：全線 eSIM 即享 八五折優惠
適用產品：B4travel 台灣、韓國、日本、中國、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭及歐洲等
連結：https://b4travel.shop/
根據 B4travel 旅遊卡產品頁的說明，eSIM 成功付款後，通過 Email 在一分鐘內便可以可收到相應 eSIM QR Code，手機掃描該 QR Code 便可將 eSIM 加入手機，適用於 Android 及 iPhone。
iPhone 17 Pro 系列六大升級亮點
一體式鋁金屬機身
iPhone 17 Pro 與 Pro Max 捨棄過去的鈦金屬，改用「熱鍛鋁」打造一體式機身，不僅耐用度提升，亦令散熱與電池表現更出色。全新顏色包括銀色、深藍色及宇宙橙。
更強抗刮保護
螢幕搭載第二代 Ceramic Shield，抗刮能力提升至 3 倍；背板同樣採用超瓷晶盾，提供雙重保護。
8 倍光學變焦
主打的 4800 萬像素 Pro 相機系統獲得大幅升級，長焦鏡頭可達 8x 光學變焦（約等同 200mm 焦距），並採用四連反射稜鏡設計，感光面積加大 56%。
1800 萬像素前置相機
新前置鏡頭支援自動轉換直向/橫向構圖，自拍範圍更廣；多人入鏡時更會自動調整畫面。
A19 Pro 晶片 + 先進冷卻
全新 A19 Pro 帶來更高效能，配合鋁金屬結構的導熱特性，有效提升持續運算表現。
續航力破紀錄
iPhone 17 Pro Max 影片播放時間達 37 小時，比上一代多 4 小時；iPhone 17 Pro 亦提升至 31 小時。支援 40W 快充，20 分鐘即可補充至 50% 電量。
