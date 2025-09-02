iPhone 17 部分型號將調整價格，最新報告指出

近期有關 Apple 的 iPhone 17 系列發佈及其價格上漲的報導引起了不少關注。不過，根據 JPMorgan 最新的研究報告，情況似乎並沒有想像中那麼嚴重。

如果這份報告的內容屬實，iPhone 17 Pro 的確會比其前身貴上 $100，但其基礎儲存空間將提升至 256GB，這是 iPhone 16 Pro 的兩倍（iPhone 16 Pro 的起始儲存空間為 128GB）。因此，若以相同儲存容量比較，實際上 iPhone 17 Pro 的價格與 256GB 的 iPhone 16 Pro 是相同的。

預計 iPhone 17 的起始價格將與前一代相同，為 $799（約 HK$ 6,222），而 iPhone 17 Air 的價格可能會與其所替代的 iPhone 16 Plus 相同（$899 / 約 HK$ 7,002），或者增加 $50，達到 $949（約 HK$ 7,404）。Apple 可能會將這一價格上漲歸因於為了開發這種薄型設計而需要進行的額外研發工作。至於 iPhone 17 Pro Max，則不會有任何價格上漲，仍將以 $1,199（約 HK$ 9,355）起售，並提供 256GB 儲存空間。

這對於美國市場來說無疑是好消息，因為這些價格僅適用於該市場。至於其他地區是否會出現價格上漲，尚待觀察。幸運的是，距離 Apple 正式揭曉 iPhone 17 系列的活動只剩一周，該活動將於 9 月 9 日舉行。

推薦閱讀