iPhone 17 預計銷量將超越 iPhone 16 型號，RAM 資訊洩漏

根據數據分析公司 TrendForce 的報告，iPhone 17 系列的銷量將超過 iPhone 16 系列，增幅約為 3.5%。Pro 型號仍然是主要的銷售驅動力。但該公司對 iPhone 17 Air 的預測並不樂觀，認為其初始出貨量將與其替代機型 iPhone 16 Plus 相當。
iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 將全部配備 12GB RAM，並且起始存儲容量為 256GB，僅有「普通」的 iPhone 17 配備 8GB RAM 和 128GB 的基本存儲。
最近對於這些規格的報導存在一些矛盾，因此希望此次的資料能夠準確。整個系列將配備 2,400 萬像素的自拍相機，所有後置相機則將擁有 4,800 萬像素的解析度，而 Pro 型號還將進行傳聞中的重新設計，配備大型相機島，並且有「優化的軟件算法來增強光學變焦和圖像解析度」。
該報告重申除了 iPhone 17 以外，所有型號將上調價格 $50-$100，這一點幾天前的另一則傳聞有所質疑，因此目前的情況仍然不明朗。Apple 將在五天內告訴用戶所有需要了解的資訊。
型號
價格
iPhone 17 Air
$799 / 約 HK$ 6,222
iPhone 17 Pro
$1,099 / 約 HK$ 8,564
iPhone 17 Pro Max
$1,199 / 約 HK$ 9,351
