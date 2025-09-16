iPhone 17優惠｜電訊商出機優惠合集！機價勁減高達$2,500／送會籍食盡牛角、温野菜

全新iPhone 17系列將於9月19日正式發售，9月12日晚上8時起亦可在蘋果官網預訂。香港各大主要電訊商已展開超前部署，紛紛推出買機優惠，有機電訊商出機價勁減高達$2,500，亦有送會籍讓大家食盡多間人氣餐廳等優惠，而且最快可於開售後一周內取機。即睇內文，令你用最抵價錢搶先一步買新機！

iPhone 17系列官方定價

香港Apple現時發售iPhone 17系列價錢由$6,899至$16,999，最低價入門型號為iPhone 17 Air (256GB)。

Apple官方網頁

iPhone 17優惠｜3HK：高達$2,500機價折扣+送會籍 食盡多間人氣餐廳

3HK早鳥出機優惠，高達$2,000機價折扣

3HK推出早鳥優惠，上台選用指定月費計劃登記可獲包括高達$10,000手機現金券、額外享高達$2,000機價折扣、包世界通用數據、送2年免費旅遊保（價值$2,000）及KABU PASS銀會籍3個月及9折券，可以食盡牛角、温野菜、牛涮鍋等人氣餐廳。

值得留意，優惠須選用指定月費計劃並預繳$500，及於指定地區及網絡使用（指定地區及漫遊合作夥伴或會隨時變更）。優惠名額有限，售／送完即止，受條款及細則約束。

3HK推出iPhone 17 上台優惠

重點優惠：

高達 HK$10,000 手機現金券

額外享高達 HK$2,000 機價折扣

包世界通用數據

送 2 年免費旅遊保 (價值 $2,000)

送 KABU PASS 銀會籍 3 個月及 9 折券，牛角、温野菜、牛涮鍋等餐廳適用

3HK 預訂頁面

iPhone 17 優惠｜數碼通（SmarTone）：高達$2,500機價折扣

SmarTone「SmarT Pass」計劃最快可於開售後一周內取機

只要選用指定5G月費計劃，即可獲得SmarT Pass出機快證，排快隊預訂，將可於新機開售後一周內取機！該計劃分為2個等級選用指定5G月費計劃即可獲「SmarT Pass」；若選用月費$399或以上的計劃，則可升級至「SUPERSmarTPass」，享有首批優先出機的更高禮遇。

在優惠方面，SUPER SmarTPass持有人可享高達$2,500的手機禮券，而SmarT Pass客戶亦可享高達1,500的手機禮券。兩級快證用戶均可同時獲得12個月的升級版手機屏幕保護服務「SmarTone爆芒換新™」及300的Trade-in回贈等優惠。

SmarTone推出優惠選用指定計劃上台後，機價直減高達$2,500

重點優惠：

選用指定 5G 合約期限服務計劃，機價直減高達$2,500

專享自選迎新禮遇，HK$400 手機及配件禮券或 6 個月 Disney+ 服務或 5 張半價亞太區漫游數據多日通禮券或 HK$300超市禮券或其他禮品

SmarTone Plus 會籍專享生日禮遇、非凡禮待及全年專屬優惠

升級版雙面保護「SmarTone爆芒換新」服務

SmarTone預訂頁面

iPhone 17 優惠｜中國移動香港（CMHK）

Privilege Club會員可享額外手機折扣配額，鑽石及白金卡會員每年12個配額；而金卡會員4個配額。另外，CMHK Privilege Club不定時舉辦旗艦手機優先體驗活動，邀請產品專家現場介紹多項新機創新功能及分享嶄新玩法，會員零距離體驗新機，受條款及細則約束。

CMHK Privilege Club會員可享多樣優惠。

中國移動香港預訂頁面

