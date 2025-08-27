焦點

天文台：今晚考慮發出一號戒備信號

iPhone 17 Pro或增反向無線充電幫這些裝置緊急回電 一設計確保散熱表現

雖然網絡已有不少iPhone 17系列消息及功能流傳，但似乎這次Apple或將為新手機加入更多功能。

Apple發布會日期正式公開 「令人驚嘆的」iPhone 17即將登場

 

據數碼博主「定焦數碼」在微博透露，此前Apple似乎曾為iPhone 17 Pro測試反向無線充電功能，並頗大機會將於9月發表時同步實裝。

考慮到溫度控制Apple或限制回電功率，確保裝置不會過熱；爆料人另文又提到，iPhone 17系列將加入均熱板提高散熱表現，故即使換成鋁製框體仍能保持穩定。

Mobile Magazine短評：反向無線充電技術早在2018年，由HUAWEI首配在Mate 20 Pro手機上，業界已有約7年可靠經驗，如確實於新iPhone實裝亦不意外。

資料來源：微博、快科技

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/iphone-17-pro或增反向無線充電幫這些裝置緊急回電-一設計確保散熱表現/593267?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral

