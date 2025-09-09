iPhone 17 Pro為系列性能最強大的機型。

iPhone 17 Pro為全系列最強機型，今次話題除了是新增的「愛馬仕」鮮橙色，更是Apple首次為Pro Max推出2TB超大容量版本，售價高達$16999。今代只有3色可選，不揀橙色的話深藍色都是好選擇。

iPhone 17 Pro帶來全新設計及新色調。

全新機背設計

全新鋁製一體成型設計，採用航空級7000系列鋁合金打造，帶來iPhone史上最佳的散熱性能。Apple解釋機背突出的平台設計，為內部組件創造了更多空間，容納更大的電池以及均熱板，增強散熱效能。

廣告 廣告

A19 Pro性能比上一代提升高達40%，還引入了Apple設計的全新無線網路晶片N1，支援Wi-Fi 7、藍牙6和Thread。憑藉A19 Pro的性能和iOS 26的電源管理，iPhone 17 Pro Max擁有iPhone史上最長的電池續航力，Pro有長達31小時影片播放時間、Pro Max更長達37小時，最高支援60W快充，可在20分鐘內充電50%，但傳聞中的反向充電並沒有提及。

iPhone 17 Pro顯示屏有超瓷晶保護膜2及新防反光塗層。

最光顯示屏

iPhone 17 Pro尺寸不變維持6.3吋和6.9吋，Super Retina XDR顯示器採用第二代超瓷晶保護膜 (Ceramic Shield 2) 保護，並採用Apple設計的全新塗層，防刮擦性能提升3倍，防反射性能也得到增強，Ceramic Shield首次應用於設備背面，而非傳聞中的玻璃。支援高達 120Hz的ProMotion刷新率、常亮顯示功能，峰值亮度高達3000nits，為iPhone迄今的最高亮度。



iPhone 17 Pro如配備了8個鏡頭般。

專業相機系統

配備Apple迄今為止最出色的相機系統，前後均配備更高解析度的感光元件，相當於在8個專業鏡頭。全新4800萬像素遠攝相機採用新一代四棱鏡設計，感光元件比上一代增大56%。全新100mm 4倍光學變焦鏡頭是人像拍攝的經典鏡頭，亦有200mm 8倍光學變焦鏡頭，另外數碼變焦也增加了高達40倍。升級的光子引擎在影像處理流程更深入運用機器學習來保留自然細節、降低雜訊，提升色彩精準度。

全線iPhone 17推出全新18MP Center Stage前置鏡頭，採用iPhone首款方形前置相機感應器，垂直握持iPhone都可以縱向或橫向拍攝照片和影片。支援AI自動擴展視野、4K HDR超穩定影片錄製及雙攝功能同時錄製前後鏡頭。

專業拍片功能支援杜比視界HDR錄製、4K 120 fps、ProRes Log以及ACES支援等功能，支援ProRes RAW、Log 2和Genlock，不過似乎未有8K影片拍攝。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/iphone-17-pro最強最貴機型-48mp-3鏡頭配置-a19-pro晶片/597625?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral