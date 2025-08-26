iPhone 17 Pro 不太可能支持反向無線充電功能

有傳聞指即將發佈的 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 將會首次支持反向無線充電，這將成為 Apple 智能手機的首例。然而，這一消息仍需謹慎對待。

最近，Google 發佈了 Pixel 10 系列，這些設備配備了帶有內置磁鐵的 Qi2 無線充電技術。這實際上與 Apple 的 MagSafe 品牌所使用的技術相似，因為 Apple 幾年前幾乎將其開源，旨在使其成為行業標準，而現在這一標準已經確立。

雖然技術上相同，但 Google 卻未能在所有 Pixel 10 設備中提供反向無線充電支持。根據公司的說法，這是因為與帶有磁鐵的 Qi2 無線充電不兼容，原因在於「磁鐵組件與充電器之間的強連接在反向無線充電方面存在物理限制」。

因此，Apple 可能同樣無法在其下一代 iPhone 中實現反向無線充電支持，原因也可能是相同的，除非 Cupertino 公司秘密地保留了一種在磁鐵旁邊運行反向無線充電的方式，而並未將這種技術納入其幾乎捐贈給無線電力聯盟的標準。

雖然這並非不可能，但實現的可能性並不高，因此不應對即將推出的 iPhone 會支持反向無線充電抱有過高期望。

