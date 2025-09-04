iPhone 17 Pro 全新橙色如何襯？台灣手機殼品牌都弄給你看了

iPhone 17 Pro 全新橙色如何襯色？台灣手機殼品牌都弄給你看了

台灣知名手機殼品牌 Devilcase 已搶先於官網上架了最新一代 iPhone 17 全系列的保護殼，包含了 iPhone 17、17 Air、17 Pro 及 17 Pro Max，給準備入手新機的人第一手參考。

本次 Devilcase 釋出的保護殼，鏡頭開孔設計全面呼應先前網路流傳的爆料，包括 iPhone Air 僅有單相機，iPhone 17 採用全新橫向排列，iPhone 17 Pro 系列則維持三鏡頭大尺寸模組。而且除了經典銀、黑色機型，這次 Devilcase 也同步亮相了橙色機身版本，搭配透明保護殼，走到街頭就能一眼看出你換了新 iPhone ！

Devilcase 各機型保護殼已開放預購，其中 iPhone 17 Pro 系列預計 9/12 陸續出貨，Air 與標準版則將於 9/25 開賣。官方也強調手機顏色僅供參考，以 Apple 正式公告為準，但從配件廠商釋出的設計來看，新 iPhone 的造型與配色已成定局。

