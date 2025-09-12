iPhone 17 Pro 和 Pro Max 采用鋁合金設計，配備更大電池及 4,800 萬像素長焦相機

Apple 最近發佈了 iPhone 17 Pro 系列，這可能是相當長一段時間以來最令人興奮的新 iPhone。這次的變化始於引人注目的新設計，從鈦金屬回歸鋁材。

iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max 的機身採用 7000 系列鋁材製成的單體結構，並在外部進行陽極氧化處理。鋁材有三種顏色可供選擇：精緻的銀色、深藍色和一種全新的引人注目的宇宙橙色。

兩側均配備陶瓷盾玻璃，背面在相機下方的部分較小，顯示屏上方則是全新的陶瓷盾 2，根據 Apple 的測試，其耐刮擦能力提高了 3 倍，抗裂能力提高了 4 倍。顯示屏玻璃還採用了 7 層防反射塗層，類似於 Samsung 最近的 Ultra 手機所採用的技術。

iPhone 17 Pro 配備 6.3 英寸的 Super Retina XDR 顯示屏，而 iPhone 17 Pro Max 則擁有 6.9 英寸的顯示面板。兩者都具備 ProMotion 技術，配備自適應的 120Hz 面板，並能在 Always-On 模式下降低到 1Hz。屏幕的峰值亮度可達 3,000 尼特。

相機系統位於一個新的相機平台上，這是鋁製單體結構的一部分。

最大的升級是 5 倍變焦相機，現在也配備了高分辨率的 4,800 萬像素 Fusion 感應器（從 1,200 萬像素升級）以匹配另外兩個相機。這不是單純的像素增加，變焦相機是一個全新的配置。其擁有 100mm f/2.8 鏡頭，光學放大倍率為 4 倍，而非舊款的 5 倍。由於其更高的解析度，數位變焦可達 8 倍或 200mm。

這個變焦相機共享了其前身的四棱鏡光學設計和感應器位移穩定技術。

另外兩個 4,800 萬像素 Fusion 相機的鏡頭分別為 26mm 廣角和 13mm 超廣角。在前置鏡頭方面，iPhone 17 Pro 配備了新的 1:1 正方形 1,800 萬像素 Center Stage 前相機。這使得拍攝團體自拍時不需要翻轉手機。而且，當檢測到需要更寬廣的畫面時，自拍相機會自動調整視野，並在自拍視頻中保持主題居中。

在視頻方面，iPhone 17 Pro 系列支持 ProRes RAW、Log 2 和 genlock（用於同步多個相機和輸入的視頻），並支持 Final Cut Camera 2.0 和 Blackmagic Camera。此外，這些新型號還保留了之前機型的優秀視頻規格，包括 ProRes Log、Dolby Vision HDR 和最高達 120fps 的 4K 影片錄製。

iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max 搭載全新的 3nm Apple A19 Pro 晶片，這比基礎型號 iPhone 17 的 A19 更高階，甚至超過 iPhone Air 的 A19 Pro。

在 iPhone 17 Pro 型號中，A19 Pro 系統單晶片（SoC）擁有 6 核心 CPU（2 個性能核心，4 個效率核心）和 6 核心 GPU，並支持硬體加速的光線追蹤。16 核心神經引擎提升了 Apple Intelligence 的性能。此外，Pro 型號還搭載了 Apple 設計的新型蒸汽室，以提高散熱效率。

Apple 表示，其所使用的專有合金比上一代 iPhone Pro 的鈦金屬有顯著改善，並且 17 Pro 的持續性能提升了 40%。

iPhone 17 Pro 和 Pro Max 均使用 Apple 設計的 N1 網絡芯片，支持 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 和 Thread 技術。

新的設計使兩款 Pro 型號的電池容量增大。Apple 沒有透露具體數字，只表示「是 iPhone 有史以來最佳的電池壽命」，並分享了新一代機型在視頻播放方面比上一代多出 2 小時，總共可達 39 小時。

隨著巴林、加拿大、關島、日本、科威特、墨西哥、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋加入美國，獲得 eSIM 唯一版型的市場數量增加。此版本的電池也會稍微增大，但 Apple 沒有提供具體細節。

iPhone 17 Pro 系列搭載 iOS 26，強調了 Liquid Glass，Apple 表示這使操作系統及其應用程序更加生動和愉悅。

iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max 提供深藍色、宇宙橙色和銀色。兩款型號的存儲容量均從 256 GB 開始，還有 512 GB 和 1 TB 版本，而 Pro Max 甚至提供 2 TB 選項。iPhone 17 Pro 的起價為 $1,099 / 約 HK$ 8,573，存儲容量翻倍需額外支付 $200 的費用，最終價分別為 $1,299 / 約 HK$ 10,117 和 $1,499 / 約 HK$ 11,461。iPhone 17 Pro Max 的價格為 $1,199 / 約 HK$ 9,351、$1,399 / 約 HK$ 10,890、$1,599 / 約 HK$ 12,429 和 $1,999 / 約 HK$ 15,588。

在 9 月 12 日（星期五）首 63 個市場開放預訂，運送將於 9 月 19 日開始，另外 22 個國家和地區將於 9 月 26 日獲得新 Pro 型號。

