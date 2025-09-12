鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
iPhone 17 Pro 和 Pro Max 采用鋁合金設計，配備更大電池及 4,800 萬像素長焦相機
Apple 最近發佈了 iPhone 17 Pro 系列，這可能是相當長一段時間以來最令人興奮的新 iPhone。這次的變化始於引人注目的新設計，從鈦金屬回歸鋁材。
iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max 的機身採用 7000 系列鋁材製成的單體結構，並在外部進行陽極氧化處理。鋁材有三種顏色可供選擇：精緻的銀色、深藍色和一種全新的引人注目的宇宙橙色。
兩側均配備陶瓷盾玻璃，背面在相機下方的部分較小，顯示屏上方則是全新的陶瓷盾 2，根據 Apple 的測試，其耐刮擦能力提高了 3 倍，抗裂能力提高了 4 倍。顯示屏玻璃還採用了 7 層防反射塗層，類似於 Samsung 最近的 Ultra 手機所採用的技術。
iPhone 17 Pro 配備 6.3 英寸的 Super Retina XDR 顯示屏，而 iPhone 17 Pro Max 則擁有 6.9 英寸的顯示面板。兩者都具備 ProMotion 技術，配備自適應的 120Hz 面板，並能在 Always-On 模式下降低到 1Hz。屏幕的峰值亮度可達 3,000 尼特。
相機系統位於一個新的相機平台上，這是鋁製單體結構的一部分。
最大的升級是 5 倍變焦相機，現在也配備了高分辨率的 4,800 萬像素 Fusion 感應器（從 1,200 萬像素升級）以匹配另外兩個相機。這不是單純的像素增加，變焦相機是一個全新的配置。其擁有 100mm f/2.8 鏡頭，光學放大倍率為 4 倍，而非舊款的 5 倍。由於其更高的解析度，數位變焦可達 8 倍或 200mm。
這個變焦相機共享了其前身的四棱鏡光學設計和感應器位移穩定技術。
另外兩個 4,800 萬像素 Fusion 相機的鏡頭分別為 26mm 廣角和 13mm 超廣角。在前置鏡頭方面，iPhone 17 Pro 配備了新的 1:1 正方形 1,800 萬像素 Center Stage 前相機。這使得拍攝團體自拍時不需要翻轉手機。而且，當檢測到需要更寬廣的畫面時，自拍相機會自動調整視野，並在自拍視頻中保持主題居中。
在視頻方面，iPhone 17 Pro 系列支持 ProRes RAW、Log 2 和 genlock（用於同步多個相機和輸入的視頻），並支持 Final Cut Camera 2.0 和 Blackmagic Camera。此外，這些新型號還保留了之前機型的優秀視頻規格，包括 ProRes Log、Dolby Vision HDR 和最高達 120fps 的 4K 影片錄製。
iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max 搭載全新的 3nm Apple A19 Pro 晶片，這比基礎型號 iPhone 17 的 A19 更高階，甚至超過 iPhone Air 的 A19 Pro。
在 iPhone 17 Pro 型號中，A19 Pro 系統單晶片（SoC）擁有 6 核心 CPU（2 個性能核心，4 個效率核心）和 6 核心 GPU，並支持硬體加速的光線追蹤。16 核心神經引擎提升了 Apple Intelligence 的性能。此外，Pro 型號還搭載了 Apple 設計的新型蒸汽室，以提高散熱效率。
Apple 表示，其所使用的專有合金比上一代 iPhone Pro 的鈦金屬有顯著改善，並且 17 Pro 的持續性能提升了 40%。
iPhone 17 Pro 和 Pro Max 均使用 Apple 設計的 N1 網絡芯片，支持 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 和 Thread 技術。
新的設計使兩款 Pro 型號的電池容量增大。Apple 沒有透露具體數字，只表示「是 iPhone 有史以來最佳的電池壽命」，並分享了新一代機型在視頻播放方面比上一代多出 2 小時，總共可達 39 小時。
隨著巴林、加拿大、關島、日本、科威特、墨西哥、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋加入美國，獲得 eSIM 唯一版型的市場數量增加。此版本的電池也會稍微增大，但 Apple 沒有提供具體細節。
iPhone 17 Pro 系列搭載 iOS 26，強調了 Liquid Glass，Apple 表示這使操作系統及其應用程序更加生動和愉悅。
iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max 提供深藍色、宇宙橙色和銀色。兩款型號的存儲容量均從 256 GB 開始，還有 512 GB 和 1 TB 版本，而 Pro Max 甚至提供 2 TB 選項。iPhone 17 Pro 的起價為 $1,099 / 約 HK$ 8,573，存儲容量翻倍需額外支付 $200 的費用，最終價分別為 $1,299 / 約 HK$ 10,117 和 $1,499 / 約 HK$ 11,461。iPhone 17 Pro Max 的價格為 $1,199 / 約 HK$ 9,351、$1,399 / 約 HK$ 10,890、$1,599 / 約 HK$ 12,429 和 $1,999 / 約 HK$ 15,588。
在 9 月 12 日（星期五）首 63 個市場開放預訂，運送將於 9 月 19 日開始，另外 22 個國家和地區將於 9 月 26 日獲得新 Pro 型號。
推薦閱讀
其他人也在看
蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來
蘋果 (AAPL) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。鉅亨網 ・ 20 小時前
少了鏡頭更吸睛？iPhone Air或帶動換機潮
《路透》周三 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone Air 只有 eSIM，香港電訊商都支援嗎？eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？
iPhone Air 機身超薄僅 5.6mm，Apple 為此可是以實體 SIM 卡槽，以及未知確實大小的電池容量交換而來。有意今天要下單預購 iPhone Air 的你，或是正因為未知香港電訊商對於 eSIM 支援度如何的你，這一篇文章應該能為你解決不少迷思。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
跟進 AirPods 4！AirPods Pro 3 也不會隨附 USB-C 充電線
去年推出 AirPods 4 的時候，Apple 就決定不再為用家提供充電線。而現在定位更高的 AirPods Pro 3 登場，Apple 也沒有因為產品變貴就改變自己的想法。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理
Apple 已經正式發表一系列秋季新品：iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone 17，還有耳機 AirPods Pro 3，以及 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch SE 3。Yahoo Tech 為大家一文整理全部文章和重點資訊，包括規格、售價和預訂安排。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 36 分鐘前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
20歲美國唱作人d4vd座駕驚現女腐屍 巡迴演出如常進行 品牌秒速割席
美國洛杉磯警方星期一接報，一個拖車場內有車輛傳出惡臭，警察奉召到場後喺一架Tesla汽車內，發現一具腐爛女屍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 3 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前