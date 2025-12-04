宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
iPhone 17 Pro 將於美國職業足球聯賽決賽中作為攝影設備使用
Apple 與美國職業足球聯盟（MLS）合作，將 iPhone 17 Pro 融入到邁阿密國際對溫哥華白帽的決賽轉播中。四部 iPhone 17 Pro 將與超過 30 台攝影機一起，從球門後方及觀眾群中進行直播，捕捉球迷的表現與反應。每當畫面來自其中一部手機時，螢幕上會顯示「Shot on iPhone」的標籤。
據報導，MLS 在決賽之前的幾個月內已經開始測試 iPhone 在其工作流程中的應用。其工程師已經驗證了 iPhone 的延遲、熱量行為、無線穩定性及同步性。iPhone 的選擇部分是因為其集成的 ProRes 工作流程，這將使 MLS 團隊能夠將 iPhone 的錄影與其轉播進行色彩匹配。
這不僅展示了 iPhone 強大的視頻能力，同時也體現了 Apple 在像 MLS 這樣的組織中的市場價值。誠然，iPhone 在影像質量及串流穩定性上無法與 MLS 使用的高端轉播設備相提並論，但其價格極具競爭力且更受歡迎。只需在轉播中加上「Shot on iPhone」，球迷們便會注意到這一點。
