iPhone 17 Pro 將於美國職業足球聯賽決賽中使用，捕捉比賽精彩瞬間

Apple 與美國職業足球大聯盟（MLS）攜手合作，將 iPhone 17 Pro 引入邊線直播，於國際米蘭對溫哥華白帽的決賽中使用。此次直播將會使用四部 iPhone 17 Pro，並搭配超過 30 部攝影機，從球門後方及觀眾席中捕捉球迷的反應與情緒。

當觀眾看到來自這些手機的畫面時，螢幕上會出現「Shot on iPhone」的標籤。據報導，MLS 在決賽前的幾個月內，已經在其工作流程中對 iPhone 進行了測試。工程師們驗證了 iPhone 的延遲、發熱行為、無線穩定性和同步性能。

廣告 廣告

選擇 iPhone 的部分原因是其集成的 ProRes 工作流程，這使得 MLS 隊伍能夠將 iPhone 的影片與廣播內容進行色彩匹配。這不僅展示了 iPhone 強大的視頻拍攝能力，也彰顯了 Apple 對像 MLS 這樣的組織的市場推廣價值。

儘管 iPhone 在影像質量和串流穩定性上無法與 MLS 使用的高端廣播設備相比，但其價格便宜且極具人氣，這使其成為一個吸引眼球的選擇。只要在廣播中加入「Shot on iPhone」的標籤，球迷們便會注意到這一點。

推薦閱讀