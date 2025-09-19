iPhone 17 Pro 拆解視頻發佈

今天，Apple 的 iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 正式發佈，幾小時後便出現了其中一部機型的首個拆解視頻。

這部視頻專注於 iPhone 17 Pro，對於有興趣探索其內部構造的人來說，這是一個不容錯過的視頻。視頻詳細介紹了拆解過程，並提供了如何安全拆解以避免損壞的建議，以便在未來需要自我維修時參考。

視頻中，屏幕首先被移除，接著拆卸一個附有電池的護板。主板上連接了多個連接器，因此拆卸時需小心操作。與其前代產品相比，這部手機的後置相機模組明顯更大，而前置相機模組的傳感器也有所增大。主板本身則變得更小，內部元件的排列更為緊湊。

整體而言，Apple 在 iPhone 17 Pro 內部使用了更多的螺絲，這相較於過去的 iPhone 更為常見，這意味著維修過程會變得更簡單。電池的拆卸系統也設計得較為便捷。

