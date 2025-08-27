iPhone 17 Pro 終於支援反向無線充電!!!

文章來源：Qooah.com

據博主 ＠定焦數碼 爆料，Apple 將在 iPhone 17 Pro 系列機型上首次引入反向無線充電功能。對近年來在充電技術迭代上相對保守的 Apple 而言，這一舉措可視為其在功能創新上的一次重要嘗試。

不過，考慮到 iPhone 自身的電池容量限制，以及無線充電過程中的能量傳輸損耗，該功能若用於為其他智能手機充電，實際實用價值有限。其核心定位更偏向應急場景，例如用戶外出時，備用機、無線耳機、智能手錶等小型規格電量耗盡，只需將這些規格與 iPhone 17 Pro 機身貼合，即可實現緊急供電，為日常使用提供便捷。

值得關注的是，反向無線充電並非全新技術。早在 2018 年，HUAWEI 便發佈了支援該功能的 HUAWEI Mate 20 Pro，成為行業內首個將反向無線充電應用於手機的品牌。在 HUAWEI 之後，Samsung、小米等多家 Android 手機廠商也紛紛跟進，將此功能納入旗下機型，有效解決了用戶外出時小型規格的應急供電需求。

從行業現狀來看，當前各品牌對反向無線充電的功率設定較為統一，普遍控制在 10W 以內。這一限制主要出於安全考量，若功率過高，充電過程中會產生大量熱量，導致電池溫度驟升，可能引發電池鼓包甚至爆炸等風險。結合 Apple 以往在充電技術上「求穩不求快」的策略，業內推測 iPhone 17 Pro 的反向無線充電功率大概率會落在 5-7.5W 區間，在保障安全的前提下滿足應急供電需求。