iPhone 17開賣，橙色要變年度色嗎？迎接「橙色時代」降臨：Taylor Swift新碟主打橙色、「元祖級」有這個奢華級名牌

iPhone 17開賣，門市已經現人龍去買賣新手機。iPhone 17系列當中，今年話題性的「宇宙橙」iPhone 17 Pro有價有市，這款橙色成為「果迷」的心頭好，同時也是本年度大熱顏色之一。特別是因為Taylor Swift效應，她的第12張專輯也是以這款亮橙色作為主打色，令「Swifties」及很多歐美品牌都在說「橙色時代」將要降臨。有因為這些熱話而想湊上這股「橙色熱潮」嗎？來看看一些橙色熱話單品吧！

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

蘋果將「宇宙橙」iPhone 17 Pro帶到來市面，也成為了很多「果迷」入手的頭號顏色，悄悄留意了一下「炒價」，「宇宙橙」（Cosmic Orange）iPhone 17 Pro Max 256GB回收價為$13,500、512GB近$14,000，每部可賺千多元，而Pro、Air暫時未有好大的漲價潛力。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

按此到Apple官網

手機界名牌在推橙色，明星界自己本身就是一件「名牌」的Taylor Swift也將橙色訂為自己將要面世的第12張專輯《The Life of a Showgirl》，消息一出隨即已令很多歐美品牌把自己的Logo悄悄轉為橙色來掀起「Orange Era（橙色時代）」熱潮。現在很期待新碟在10月5日發布後，一眾Swifties會如何應援這個橙色時代。

（IG@taylorswift）

（IG@taylorswift）

（IG@taylorswift）

到了奢華界名牌，不得不提及愛馬仕Hermès標誌的橙色「Orange H 93」，此色源於二戰時期，因物資短缺而改用橙紅色卡紙作為品牌包裝的歷史，戰後就被Hermès定為品牌標誌並延續至今。此橙色在PANTONE色號為1448，想要奢華的「愛馬仕橙色」單品，就來記下這色號！

（Getty Images）

（Getty Images）

除了這些界別的「橙色代表人物」，有不少香港網民都指，一見到這隻橙色都會聯想到港式情懷品牌，當中包括「大快活」，也是一個主打橙色品牌顏色的代表人物，很經典。此外，回到最基本，橙色當然會聯想到可以吃的橙吧！「新奇士橙Sunkist」的橙色也是經典中的經典，各位想要迎接「橙色時代」，最快最方便就來吸收維他命C，吃個甜甜的橙吧！（笑）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

Taylor Swift「橙色時代」來了！宣布出新碟時，嘴上用的「蜜桃橙色唇膏」好姊妹品牌Rare Beauty也有

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

KATE怪獸唇膏「魔女」新色8.23亮相！超美南瓜啡橙、誘惑紫紅色，4款限定情緒暗黑系唇彩駕到

LOEWE這件T-Shirt是由橙皮渣製成！永續時尚華麗變身丟棄的橙皮，變成「可穿著的精華液」

2025髮色｜《難哄》章若楠「日落橙啡」髮色搶眼又顯白，春夏想染啡色頭髮還有什麼選擇？