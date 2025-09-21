iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！

iPhone 17 Pro 系列剛上市，今年 Pro Max 更新增了 2TB版本，讓經常影相拍片的朋友再沒有容量不足的理由。不過買得 2TB 版本就要付出高昂代價，要放低 HKD$16,999（或 NT$72,900）才可以帶走。那有沒有便宜的途徑可以得到 2TB 版呢？有，自己動手改裝。

中國一向「高手在民間」，稍早前一個名為「DirectorFeng」的 YouTube 頻道就在 iPhone 17 Pro 系列剛上市後即上傳了一條影片，展示他在 iPhone 17 Pro Max 上嘗試升級到 2TB 儲存容量的過程。影片一開始他將一部 256GB 容量的 iPhone 17 Pro 打算升級至 2TB。然而在過程中發現他手上的 2TB NAND 未能與 iPhone 17 Pro Max相容，所以退而求其次升級至 1TB，至於 2TB 升級就要留待下次，請大家期待。這條記憶體升級的影片除了揭示了 iPhone 17 Pro Max 的拆解過程之外，最特別之處就是以「磨走」方式去移除 NAND 記憶體，其實在中國改裝 iPhone 時這個工序常見，但未必很多人親眼見到，而且有些人認為這樣的升級方式並不會導致資料外洩－因為記憶體已經化成灰塵了。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk