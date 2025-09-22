樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
iPhone 17 Pro DXOMARK 分數出爐，影片拍攝能力依然係業內最強
文章來源：Qooah.com
知名評測機構 DXOMARK 依據全新 v6 測試基準，公佈了Apple iPhone 17 Pro 的相機評測結果。這款機型以 168 分的總成績，位列 DXOMARK 手機相機排行榜第三名，其影片表現尤為耀眼，被評價為「行業天花板」。
從具體表現來看，iPhone 17 Pro 在多個維度展現優勢。照片拍攝上，它能在各類場景中實現出色的目標曝光，色彩渲染悅目，人像拍攝更是亮點突出 ，色彩還原準確、膚色自然，曝光穩定且對偽影控制到位。變焦能力也有大幅提升，從 4 倍焦段起表現非凡，不同變焦範圍下均能保持流暢效果，無論是拍攝人像還是錄製變焦影片，都能呈現高質量畫面。
影片拍攝是 iPhone 17 Pro 的核心競爭力，其影片得分為 171 分，拿下該項目最高分。對比來看，第二名機型如 iPhone 16 Pro Max、OPPO Find X8 Ultra、HUAWEI Pura 80 Ultra 等，影片得分均為 166 分，差距明顯，進一步印證了其同級最佳的影片性能。
不過，iPhone 17 Pro 也存在一定不足。因缺少可變光圈，拍攝合影時存在局限；在室內及低光環境下，畫面噪點較為明顯；且在預設焦段之間的中間變焦倍率下，紋理細節會有所下降。
目前 DXOMARK 手機相機排行榜前兩名分別為 HUAWEI Pura 80 Ultra（175 分）和 OPPO Find X8 Ultra（169 分），iPhone 17 Pro 緊隨其後，與第四名 vivo X200 Ultra（167 分）、第五名 Google Pixel 10 Pro XL（163 分）拉開差距，整體影像實力處於行業第一梯隊。
其他人也在看
iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！
iPhone 17 Pro Max 的 2TB 版本太貴？有人就想到了自己動手升級。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple Store 展示機成重災區
新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，部分 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
VPN優惠｜Proton VPN 夏末促銷限定 4 折，平均每日 HK$1 享受頂級隱私保護
無論是瀏覽網站、進行線上交易，還是觀看全球受限的影音內容，沒有一個可靠的 VPN，就可能暴露在網絡威脅之下。Proton VPN 以瑞士級嚴格加密技術保障用戶網絡安全，最重要的是，Proton 堅守零日誌政策，真正做到 100% 隱私保障，更可以享受全球超過 110 個高速伺服器、多達 10 台設備同時使用！Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 9 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 11 小時前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 8 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 15 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 18 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
日本咖哩飯連鎖店「加價失敗」的啟示
特朗普關稅正掀起全球加價浪潮，藉此把成本轉嫁予消費者，但面對日益疲弱的消費需求，加價決策可謂步步為營。話說近月日本便發生了「加價失敗」事件，大型咖哩專賣連鎖店「CoCo壹番屋」，便因加價導致顧客持續流失，連續五個月按年下跌，以下一探究竟，為什麼這次會加價失敗Yahoo財經 ・ 13 小時前