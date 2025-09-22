iPhone 17 Pro DXOMARK 分數出爐，影片拍攝能力依然係業內最強

文章來源：Qooah.com

知名評測機構 DXOMARK 依據全新 v6 測試基準，公佈了Apple iPhone 17 Pro 的相機評測結果。這款機型以 168 分的總成績，位列 DXOMARK 手機相機排行榜第三名，其影片表現尤為耀眼，被評價為「行業天花板」。

從具體表現來看，iPhone 17 Pro 在多個維度展現優勢。照片拍攝上，它能在各類場景中實現出色的目標曝光，色彩渲染悅目，人像拍攝更是亮點突出 ，色彩還原準確、膚色自然，曝光穩定且對偽影控制到位。變焦能力也有大幅提升，從 4 倍焦段起表現非凡，不同變焦範圍下均能保持流暢效果，無論是拍攝人像還是錄製變焦影片，都能呈現高質量畫面。

影片拍攝是 iPhone 17 Pro 的核心競爭力，其影片得分為 171 分，拿下該項目最高分。對比來看，第二名機型如 iPhone 16 Pro Max、OPPO Find X8 Ultra、HUAWEI Pura 80 Ultra 等，影片得分均為 166 分，差距明顯，進一步印證了其同級最佳的影片性能。

不過，iPhone 17 Pro 也存在一定不足。因缺少可變光圈，拍攝合影時存在局限；在室內及低光環境下，畫面噪點較為明顯；且在預設焦段之間的中間變焦倍率下，紋理細節會有所下降。

目前 DXOMARK 手機相機排行榜前兩名分別為 HUAWEI Pura 80 Ultra（175 分）和 OPPO Find X8 Ultra（169 分），iPhone 17 Pro 緊隨其後，與第四名 vivo X200 Ultra（167 分）、第五名 Google Pixel 10 Pro XL（163 分）拉開差距，整體影像實力處於行業第一梯隊。